Церква у китайському місті Ченду символізує дві культури: китайську і французьку. Її побудували на території китайсько-французького науково-технологічного парку.

Про дивовижну архітектуру повідомляє Architime.

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Конструкцію виготовили з алюмінієвих труб різної довжини / Фото Arch-exist

Проєкт назвали Sino-french Science Park Church. Церква має площу 65 квадратних метрів. Її побудували з алюмінієвих конструкцій різного розміру.



На вигляд церкви впливає освітлення / Фото Arch-exist

Каркасом конструкції є тонка сталева рама. Всередині зробили купол з алюмінію. Світло, що потрапляє всередину приміщення, заломлюється під різними кутами.



Вночі будівля світиться зсередини / Фото Arch-exist

Архітектори, які створили проєкт, вважають світло повноцінним будівельним матеріалом. Вони стверджують, що без належного освітлення архітектура церков є немислимою.

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Церква приваблює увагу відвідувачів парку / Фото Arch-exist

У темряві церква підсвічується зсередини. Це виглядає цікаво і дивовижно.

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