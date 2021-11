Українська майстерня сучасного дизайну та архітектури Makhno Studio вже реалізувала понад 600 об'єктів у 21 країні світу. Студія працює у стилі, що поєднує українську автентику та мінімалізм. За словами засновника творчої майстерні Сергія Махно, вони поставили перед собою завдання популяризувати сучасний український стиль на світовій арені.

Новий проєкт студії під назвою Plan B – це особлива спроба зазирнути в майбутнє та зрозуміти, чи можливо створити враження життя на поверхні Землі, знаходячись в її надрах.

Космічний стиль / Фото інстаграм Makhno Studio

Проєкт вже отримав певне визнання у міжнародній спільноті, зокрема його було опубліковано більш ніж у 250 медіа, як-от The Sun, Dezeen, Designboom, T Magazine від The New York Times та інших.

Неймовірний проєкт / Фото інстаграм Makhno Studio

Міжнародна дизайнерська премія Architecture MasterPrize визнала проєкт Plan B найкращим в номінації "Design of the Year 2021" у категорії "Концептуальний інтер'єр".

Захоплює подих / Фото інстаграм Makhno Studio

Ми дуже пишаємось, що наші проєкти відзначають на міжнародному рівні — це дає наснаги йти вперед, щоб позначати сучасний український дизайн на мапі світової культури. Вітаємо нас й Україну з черговою перемогою,

– зазначають творці проєкту.

Чудові деталі / Фото інстаграм Makhno Studio

Премія Architecture MasterPrize вже шостий рік поспіль обирає переможців в галузях архітектури, дизайну інтер’єрів та ландшафтного дизайну. Як зазначають засновники премії, головною метою для них є просування якісного архітектурного дизайну в усьому світі.

Відзначаючи творчість та інновації в галузі архітектури, ландшафтної архітектури та дизайну інтер’єру, премія приймає роботи від архітекторів з усього світу.



Текст публікації Makhno Studio:

Plan B став дизайном року на міжнародному конкурсі в Лос-Анджелесі!. Наша проєктна пропозиція бункера перемогла в номінації «Design of the Year 2021» у категорії «Концептуальний інтер'єр» на міжнародному конкурсі дизайну @architecturemasterprize.