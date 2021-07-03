Ідеальне місце для відпочинку: проєкт сімейного заміського будинку під Харковом

Проєкт, розроблений студією Drozdov&Partners, – це клуб для сезонного відпочинку великої родини, яка приїжджатиме сюди для контакту з незайманою природою. Через небажання руйнувати сосновий ліс, архітектори поділили будинок на кілька окремих блоків, розташованих на невеличких галявинах поміж дерев.

Комплекс розташований за 50 кілометрів від Харкова, у хвойному лісі на березі Печенізького водосховища. Житлові приміщення вдалося розмістити так, щоб вони максимально контактували з природою та не заважали їй. Зі сторони сусідів і проїзду розташовані коридори, технічні приміщення та СПА.

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Ділянка проєктування / Фото Drozdov&Partners

Павільйон – місце найбільшої концентрації людей та подій, тож саме навколо нього формувався заміський сімейний клуб. Приміщення розраховане на велику кількість відвідувачів і має гнучкі відкриті зони.



Будинок розташований у сосновому лісі / Фото Drozdov&Partners



Будинок розташований у сосновому лісі / Фото Drozdov&Partners

Більшість об’ємів виконані повністю із деревини. Опірні конструкції із CLT-панелей також виконують роль оздоблення інтер’єрів. Фасади блоків обшиті дошкою, обпаленою за традиційною японською технологією.



Фасади блоків обшиті дошкою / Фото Drozdov&Partners



Дім складається з декількох блоків / Фото Drozdov&Partners



Всередині домінує відкрите планування / Фото Drozdov&Partners

Спальні розташовані в окремій частині. На ділянці відсутні великі галявини без дерев. У зв’язку з цим, враховуючи велику кількість спалень і необхідність робити компактні об’єми, було обране класичне готельне компонування. Для відчуття безпеки в глибокому густому лісі блоки спалень були припідняті над рівнем землі.



Спальні розташовані в окремій частині дому / Фото Drozdov&Partners

Велику увагу було приділено СПА. Хамам, сауна, масажний кабінет – сакральність цих просторів та процесів підштовхнула сформувати закритий від зовнішнього світу внутрішній двір, в якому переживаєш зовсім інші емоції.



Зона СПА / Фото Drozdov&Partners



Зона СПА / Фото Drozdov&Partners

Окрім цього на території також розташовані великий пірс із зоною відпочинку, господарчі блоки з будинком для персоналу та великий дитячий та спортивний майданчики.



План 1 поверху / Фото Drozdov&Partners



План 2 поверху / Фото Drozdov&Partners



План 3 поверху / Фото Drozdov&Partners



План 4 поверху / Фото Drozdov&Partners