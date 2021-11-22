Проводжаємо тренди 2021 року: чи змінила пандемія сучасний дизайн інтер’єру

Пандемія Covid-19 заскочила світ зненацька. Мешканці як сіл, так і великих міст не були готові до таких глобальних змін. Метаморфози відбулися не лише у плані глобального здоров’я чи економіки – разючих змін зазнали та тренди у дизайні інтер’єру.

Дизайн сучасних домівок все більше тяжіє до стійкості, здоров’я та балансу між роботою та особистим життям. Нові оселі стають самодостатніми та індивідуалістськими.

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Вимоги до дизайну осель змінилися, зараз все більше ціняться нестандартні рішення. “Бути відлюдником” стає не соціальною особливістю, а навіть нормою. Зараз є чимало успішно втілених проєктів, які створюють баланс між особистим комфортом та соціальним простором.

Зміни у сучасному дизайні / Фото unsplash

Чимало дизайнерів та архітекторів прогнозують позитивний вплив пандемії на принципи дизайну інтер’єру.

Це спонукало нас переоцінити «стару норму, — сказав дизайнер інтер’єрів Севіл Піч, співзасновник Sevil Peach, Лондон.

Прекрасний стиль / Фото unsplash

Що змінилося

Кухня стала серцем будинку, і вона повинна була граційно виконувати цю функцію. Зараз звичайним явищем є острів або барна стійка на кухні, де батьки під час приготування їжі можуть спостерігати, як навчаються діти.

Домашній офіс. Нам завжди радили не приносити офіс додому. Але, за іронією долі, у наші оселі перетворювалися на офісні приміщення.

Чудова організація. Безлад породжує тривогу і розчарування. Після того, як безлад усунено, ми робимо акцент на організації, щоб підвищити продуктивність. Сучасним проривом стало стратегічне планування та впорядковані стелажі, висувні ящики під сходами, сховище під сидінням і під ліжком, а також приховані кишені та шафи.

Чарівні деталі / Фото unsplash

Простір, вільний від мікробів. Окрім великої кількості дезінфекторів, одним із сучасних трендів є також використання екоматеріалів. Якщо в зараз плануєте ремонт, зверніть увагу на такі матеріали як бамбук, дуб та іншу деревину.

Творчі навички та імпровізації будуть на найвищому рівні, оскільки ми рухаємося до особливо альтруїстичного дизайну житла та міського планування.

Архітектура та дизайн повинні відновити свою інклюзивність і орієнтацію на людину, відповідаючи на реальні людські потреби та емоції.