Провалитися у кролячу нору: фото інтер'єру тематичного бару в центрі Києва
Бар Rabbit Habbit розташований у підвальному приміщенні старовинної будівлі в центрі міста. Гостей приваблюють таємнича атмосфера і харизматичні кролики, які тут всюди.
Дизайн закладу був створений студією YOD Design. Основна ідея проєкту – поєднання природи й міського ритму життя, повідомляє Archdaily.
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Символ бару – велика дерев'яна голова кролика / Фото Archdaily
Однією з найбільших проблем проєкту стала низька стеля підвального приміщення. Її не стали робити ще нижчою, натомість влаштували систему кондиціонування в невеликих трубах.
Бар виглядає дуже затишним / Фото Archdaily
У ресторані є два зали, в кожному – барна стійка. Гості закладу мають змогу спостерігати за тим, як готують їжу, адже тут відкрита кухня.
Бар одночасно може вміщувати 46 відвідувачів. Тут є великий стіл на 8 осіб.
Аксесуари-кролики роблять акцент в інтер'єрі / Фото Archdaily
У дизайні чимало запозичили у самої природи. Тут багато дерева, різного за фактурою й кольором.
Основна барна стійка складається з дерев'яних блоків, а на столах побачите імітацію короїда.
Грубе дерево на поверхнях є "родзинкою" дизайну / Фото Archdaily
Дерев'яні балки, що на вході, привезли з Карпат. Там вони служили опорами у старому домі.
Символ бару Rabbit Habbit – великий дерев'яний кролик з ясеня. Тваринки тут скрізь: біля входу, на барній стійці, полицях і столах.
"Сліди" на стіні / Фото Archdaily
На стінах тут можна побачити сюрприз – сліди кролика, що ведуть невідомо куди.
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В одному із залів вся стеля вкрита сухоцвітами / Фото Archdaily
Другий зал бару не має вікон. Тут максимально затишна атмосфера. У ньому округлі стіни, а стеля уся вкрита сухими травами. Рослини створюють настрій і дарують вмиротворення відвідувачам.
У закладі працює літня тераса.
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