Бар Rabbit Habbit розташований у підвальному приміщенні старовинної будівлі в центрі міста. Гостей приваблюють таємнича атмосфера і харизматичні кролики, які тут всюди.

Дизайн закладу був створений студією YOD Design. Основна ідея проєкту – поєднання природи й міського ритму життя, повідомляє Archdaily.

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Символ бару – велика дерев'яна голова кролика / Фото Archdaily

Однією з найбільших проблем проєкту стала низька стеля підвального приміщення. Її не стали робити ще нижчою, натомість влаштували систему кондиціонування в невеликих трубах.



Бар виглядає дуже затишним / Фото Archdaily

У ресторані є два зали, в кожному – барна стійка. Гості закладу мають змогу спостерігати за тим, як готують їжу, адже тут відкрита кухня.

Бар одночасно може вміщувати 46 відвідувачів. Тут є великий стіл на 8 осіб.



Аксесуари-кролики роблять акцент в інтер'єрі / Фото Archdaily

У дизайні чимало запозичили у самої природи. Тут багато дерева, різного за фактурою й кольором.

Основна барна стійка складається з дерев'яних блоків, а на столах побачите імітацію короїда.



Грубе дерево на поверхнях є "родзинкою" дизайну / Фото Archdaily

Дерев'яні балки, що на вході, привезли з Карпат. Там вони служили опорами у старому домі.

Символ бару Rabbit Habbit – великий дерев'яний кролик з ясеня. Тваринки тут скрізь: біля входу, на барній стійці, полицях і столах.



"Сліди" на стіні / Фото Archdaily

На стінах тут можна побачити сюрприз – сліди кролика, що ведуть невідомо куди.

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В одному із залів вся стеля вкрита сухоцвітами / Фото Archdaily

Другий зал бару не має вікон. Тут максимально затишна атмосфера. У ньому округлі стіни, а стеля уся вкрита сухими травами. Рослини створюють настрій і дарують вмиротворення відвідувачам.

У закладі працює літня тераса.

Більше фото "кролячого" бару в Києві дивіться тут:

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