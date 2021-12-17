У Сінгарпурі представили Envelope House. Це сучасний міський будинок, який покликаний огорнути мешканців комфортом та затишком.

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Проєкт є творінням студії Asolidplan. Дім має площу 620 квадратних метрів та кілька унікальних особливостей.

Стриманий стиль всюди доречний / Фото Archdaily

Будинок легко вміщає три сім'ї. Усі простори забезпечені приватністю, відкритими панорамами та великою кількістю зелені.

Окрім того, на даху будинку є сад, який покликаний дарувати веселе дозвілля. Також в будинку є центральний садовий дворик, який виступає сполучною ланкою для всього будинку.

Природа буквально всюди / Фото Archdaily

Витончений мінімалістичний дизайн інтер'єрів робить дім надзвичайно функціональним. Відсутність зайвих деталей, відеритість просторів та неймовірна атмосфера, яку забезпечує дотик природи, робить цей будинок бажаний для кожного, хто проживає в місті для мріє про красивий та затишний дім.

Комфорт та затишок – головні "інгредієнти" інтер'єру / Фото Archdaily