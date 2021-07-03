Просторість та натхнення: 4 способи, як додати житлу легкості

Скандинавський лофт – чудовий стиль дизайну, який підійде для будь-якого житла. Які його прийоми можна використати, аби додати квартирі або будинку світла та легкості – читайте у матеріалі.

Для того, щоб перетворити домашній простір на затишне місце, яке даруватиме натхнення, потрібно зовсім небагато. Ось 4 легкі способи, як легко втілити цю ідею в реальність.

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Круглі форми

Круглі форми є обов'язковим атрибутом, якщо ви хочете додати кімнаті об'ємності, особливо це стосується невеликих приміщень.

Круглі форми ідеально підходять для маленьких приміщень / Фото HomeDSGN

Форма килима, набір підносів, дзеркало або предмет меблів – чим менша кількість кутів буде на цих предметах, тим краще для об'ємності інтер'єру.

Прозорі меблі

Візуально будь-які меблі "крадуть" простір, що неабияк зменшує площу не лише фактично, а й візуально.

Прозорий столик – візуально "легка" конструкція / Фото HomeDSGN

Хорошим рішенням є прозорі меблі, адже предмети, які "проглядаються", для сприйняття займають менше місця. Поєднання просторої стільниці з дерев'яною основою – доволі гармонійний варіант для будь-якого житла.

Дзеркало та світло

Доволі часто дзеркало не розглядають як стратегічний атрибут квартири.

А дарма, адже його правильне розташування дозволить збільшувати кількість світла та надасть йому статусу активного учасника у формуванні затишного інтер'єру.

Скляні розсувні двері або відсутність перегородок

Це рішення стосується перегородок між загальними просторами, адже спальні потребують приватності.

Двері потрібні лише приватним зонам / Фото HomeDSGN

Скло створить відчуття відкритості простору, але разом з тим м'яко розмежує функціональні зони.