Просто та креативно: як обрати аксесуари для вітальні
Джерело:homebook
Для того, щоб створити чудову вітальню, важливо зробити не тільки вдалий ремонт, а й добре продумати деталі інтер'єру. Невдало підібраний диван чи недоречна картина можуть зіпсувати все враження.
Вдала вітальня – це композиція із влучно підібраних меблів, кольорів та аксесуарів. Кожна деталь у вітальні має бути цікавою та відповідати дизайну інтер’єру.
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Комфорт та затишок
Кожна деталь у кімнаті має надихати та надавати відчуття спокою та затишку. Диван та інші аксесуари у вітальні мають запрошувати до відпочинку. Вибираючи аксесуари для вітальні, шукайте ті, які допоможуть створити ауру домашнього тепла.
Функціональність
Зробіть ставку на прагматизм – непрактичні аксесуари, занадто багато прикрас або безліч кольорів швидко зруйнують ретельно побудовану атмосферу затишку.
Натуральні матеріали
Штучні тканини не тільки неприємні на дотик, але і неекологічні. Текстиль з льону, бавовни та шовку є символом елегантності. Також популярні вироби з каменю, кераміки та металу. Прикраси з натуральних матеріалів високої якості можуть визначити всю композицію вітальні.