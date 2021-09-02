Вдала вітальня – це композиція із влучно підібраних меблів, кольорів та аксесуарів. Кожна деталь у вітальні має бути цікавою та відповідати дизайну інтер’єру.

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Комфорт та затишок

Кожна деталь у кімнаті має надихати та надавати відчуття спокою та затишку. Диван та інші аксесуари у вітальні мають запрошувати до відпочинку. Вибираючи аксесуари для вітальні, шукайте ті, які допоможуть створити ауру домашнього тепла.

У вітальні слід обирати м’які матеріали та приємні кольори / Фото pixabay

Функціональність

Зробіть ставку на прагматизм – непрактичні аксесуари, занадто багато прикрас або безліч кольорів швидко зруйнують ретельно побудовану атмосферу затишку.

Кожна річ у вітальні має нести якийсь сенс / Фото pixabay

Натуральні матеріали

Штучні тканини не тільки неприємні на дотик, але і неекологічні. Текстиль з льону, бавовни та шовку є символом елегантності. Також популярні вироби з каменю, кераміки та металу. Прикраси з натуральних матеріалів високої якості можуть визначити всю композицію вітальні.

Натуральні матеріали – це стильно / Фото pixabay