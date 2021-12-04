Простий та доступний декор: як принести різдвяний настрій у дім за кілька хвилин

Ваза може стати центральним різдвяним елементом. Елегантна та романтична прикраса буде доцільна у будь-якому місці.

Декор, який можна помістити у вазу, має безліч переваг. Він займає мало місця, а ще це чудова нагода розпочати підготовку до свят разом із дітками.

До теми Різдвяно-новорічні свята: як прикрасити свій дім і не прогадати

Ваза із шишками

Соснові шишки є майже невід'ємним елементом різдвяних елементів і прикрас. Вони, безсумнівно, асоціюються із зимою та Різдвом. Новорічну прикрасу у вазі з шишками зробити дуже просто. Все, що потрібно – це наповнити ними досить широку прозору вазу. Така прикраса також буде чудово виглядати у високій широкій прозорій мисці.

Неймовірний декор / Фото homebook

Святкові вогні

Варто доповнити новорічні прикраси у вазі теплими різнокольоровими вогниками або створити композицію тільки з них.Такий декор виглядає просто приголомшливо. Є багато можливостей, і все залежить від ваших ідей та фантазії. Ми рекомендуємо мінімалістичну версію. У широкій прозорій вазі просто зробіть розетку з ламп. Це можуть бути класичні різнокольорові ялинки або сучасні одноколірні світлодіоди.

Просто та чарівно / Фото homebook

Різдвяна прикраса в червоній вазі

Любителям сміливих кольорів і нетрадиційних рішень теж повинна сподобатися трохи інша ідея. Замість прозорої вази виберіть вазу характерного кольору, наприклад, червоного. Він сам по собі буде прикрасою, а в поєднанні з додатковими прикрасами, такими як хвойні гілочки або маленькі різдвяні фігурки, набуде ще цікавішого вигляду.

Чудова ідея / Фото homebook