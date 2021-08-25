Простір принцеси: креативні ідеї як облаштувати кімнату для дівчинки

Кімната принцеси – це мрія, яка супроводжує багатьох дівчат з самого раннього дитинства. Існують прості способи здійснити заповітні інтер’єрні бажання донечки.

Кімната для дівчинки потребує особливої уваги та креативних ідей. Варто ретельно продумати, які кольори та меблі вибрати та як правильно все розставити у кімнаті.

Цікаво Які запитання поставити майстру перед встановленням кондиціонера

Казки про принцесу – один з найпопулярніших мотивів, які використовують при облаштуванні кімнат для маленьких дівчаток.



Казковий простір / Фото homebook

Першим та найважливішим кроком перед облаштуванням простору є консультація із найважливішою людиною у всьому проєкті – дитиною. Слід врахувати особливі мрії дівчинки та її потреби. Можливо, багато з них не реалізуються, адже дитяча фантазія не знає меж, але до деяких з них варто прислухатися.



Милі деталі – запорука успіху / Фото homebook

Перед початком ремонту слід ретельно виміряти простір, який виділено для дитини.

Подбайте не тільки про інтер’єр, але й затишок. Із системою кондиціонування Daikin це легко! Вентиляція, безшумність, усунення алергенів і вірусів – це не всі переваги кондиціонерів Daikin. Ознайомитися детальніше із продукцією та отримати консультацію від спеціаліста можна на сайті



Втілення дитячої мрії / Фото homebook

Наступним елементом ремонту буде вибір кольору для кімнати. До речі, це не обов’язково має бути рожевий. Кімната мрії може мати будь-який колір, на який надихне вас дитина.



Неймовірний дизайн / Фото homebook

Правильно підібране освітлення відіграє дуже важливу роль у кімнаті принцеси. З його допомогою можна перетворити звичайну кімнату в затишний і романтичний інтер’єр. Окрім основного стельового світильника розмістіть у кімнаті додатковий настільний або стоячий світильник і доповніть його ніжними ватними кульками з кольорами, які відповідають настрою всієї кімнати.