Кімната для дівчинки потребує особливої уваги та креативних ідей. Варто ретельно продумати, які кольори та меблі вибрати та як правильно все розставити у кімнаті.

Цікаво Які запитання поставити майстру перед встановленням кондиціонера

Казки про принцесу – один з найпопулярніших мотивів, які використовують при облаштуванні кімнат для маленьких дівчаток.



Казковий простір / Фото homebook

Першим та найважливішим кроком перед облаштуванням простору є консультація із найважливішою людиною у всьому проєкті – дитиною. Слід врахувати особливі мрії дівчинки та її потреби. Можливо, багато з них не реалізуються, адже дитяча фантазія не знає меж, але до деяких з них варто прислухатися.



Милі деталі – запорука успіху / Фото homebook

Перед початком ремонту слід ретельно виміряти простір, який виділено для дитини.



Втілення дитячої мрії / Фото homebook

Наступним елементом ремонту буде вибір кольору для кімнати. До речі, це не обов’язково має бути рожевий. Кімната мрії може мати будь-який колір, на який надихне вас дитина.



Неймовірний дизайн / Фото homebook

Правильно підібране освітлення відіграє дуже важливу роль у кімнаті принцеси. З його допомогою можна перетворити звичайну кімнату в затишний і романтичний інтер’єр. Окрім основного стельового світильника розмістіть у кімнаті додатковий настільний або стоячий світильник і доповніть його ніжними ватними кульками з кольорами, які відповідають настрою всієї кімнати.