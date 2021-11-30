Розширення існуючого простору – один з найбільших дизайнерських трендів. Для цього є багато прийомів, один з яких – використання скла у якості перегородок.

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Це рішення, яке є дуже гнучким та відкриває перед мешканцями нові можливості. Скляні перегородки ефектно доповнюють інтер'єр та вирішують одразу два завдання: розділ простору та забезпечення освітленості приміщення.

Витончене рішення / Фото Pinterest

Окрім того, скло спрощує зонування та додає простору витонченості. Також скло в рази тонше за звичні перегородки, що дозволяє економити таку цінну площу.

Легко та стильно / Фото Pinterest

Легкість, креатив, стиль та відкритість – у скляних перегородок дуже багато переваг. Якщо ви хочете розділити простір на функціональні зони, але на загромаджувати його кордонами – це рішення саме для вас.