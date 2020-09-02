У 2017 році Юрій Филюк разом з командою партнерів почав перетворення старого заводу "Промприлад" у центрі Івано-Франківська на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій від громадян та бізнесу. Серед партнерів є навіть уряди Канади та Швеції – як виглядає завод сьогодні, читайте у матеріалі.

Наразі команда вже залучила понад три мільйони доларів інвестицій із запланованих 30 мільйонів протягом наступних чотирьох років. У перспективі "Промприлад.Реновація" буде спрямовувати 30% прибутку на фінансування ініціатив розвитку міста та регіону, а 30% площ центру нададуть соціальним і громадським організаціям на пільгових засадах, пише видання The Village.

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В Івано-Франківському медіапросторі розвиваються щонайменше два проєкти, які вже стали прикладом для України: Urban Space 100 і Promprylad, обидва створені на платформі ГО "Тепле місто".



На території заводу Промприлад відкрили чимало просторів / Фото The Village

Це приклади соціального підприємництва, які мобілізують велику кількість прогресивних ідей і культуру поваги та взаємодії між собою. Перший уже запустив свою франшизу в Києві – Urban Space 500.



Промприлад об'єднав підприємців з усієї країни / Фото The Village

Зовні "Промприлад" – звичайний радянський завод, з вивіскою кольору бронзи на вході. Щоб потрапити всередину, потрібно піднятися металевими сходами на другий поверх, проте засновники обіцяють, що сходи скоро замінять на нові.



Територія Промприладу розрахована і на майстерні / Фото The Village

Тут є великий робочий простір, мультимедійна лабораторія для дизайнерів, фотографів, відеооператорів та музикантів; є галерея сучасного мистецтва, школа танців та йоги, дитячий центр, дослідницька лабораторія, а також бар і кафе, є навіть Управління інвестиційної політики міста Івано-Франківська. Між усіма компаніями налагоджена комунікація, вони перебувають у постійному діалозі, разом вирішують робочі питання.



На терасі можна випити смачної кави / Фото The Village

Модель проєкту одразу планувалася як реплікабельна, вона унікальна не лише для Івано-Франківська, на її основі можуть працювати будь-які постіндустріальні міста.