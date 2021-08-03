З промислового складу у стильний дім: фото архітектурного перевтілення, яке вражає

Архітектурна компанія Carter Williamson Architects перетворила старий промисловий склад в сучасний будинок. Щоб надати дому витонченості та підкреслити його індустріальний характер, команда вирішила покрити фасад чорною цеглою та темним склом.

Чорний матеріал використано не лише для фасаду дому. Глянцева поверхня екстер'єру, яка вдало відбиває сад та невеликий ставок на подвір'ї, переходить й всередину приміщення. Розглянемо детальніше, як поєднався кожен елемент в межах цього дому.

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Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist

Сходи та стіна передпокою, покриті зістареною сталлю, ведуть до високих вхідних дверей. За ними й починається зона житлового приміщення.



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist

Всередині дому домінує необроблена цегла та відкриті сталеві балки. Це ще раз нагадує, що нещодавно приміщення функціонувало, як складське приміщення.

Чорний колір використаний й для панорамних вікон вітальні. Архітектори вирішили пофарбувати цеглу в цій кімнаті у білий колір, таким чином вдалося відтінити стильну матову шафу.



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist

Для кухні, яка відокремлює вітальню від обідньої зони та внутрішнього двору, теж використано чорні матові шафи та стільниці. Дзеркальний фартух з довгим островом посилюють ефект, створений меблями. Також з кухні можна вийти на територію внутрішнього двору. Для цього архітектори використали розсувні скляні двері, які додатково забезпечують приміщення природним світлом.



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist

Для тераси використано балки, які були пошкодженими під час функціонування складу. Також власники дому мають можливість відпочити на балконі. Він виходить на іншу сторону вулиці, відкриваючи новий вид.



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist

Ванна кімната облицьована світло-сірою плиткою та доповнена латунною арматурою.



Зі старого промислового складу в стильний дім / Фото Contemporist