Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Кожна домівка має свій характер. Він може змінюватись, але він має бути. Це міцна нитка, що пов’язує всі елементи інтер'єру в єдиний життєвий простір. І сьогодні головний тренд домашнього інтер'єру – бути поза часом і над модою. Яким же чином досягається така універсальність?

Сучасні дизайнери, працюючи з кольорами та формами, роблять акцент на трьох речах. Це затишок, багатофункціональність і міцний зв’язок із природою. Без надмірностей чи акцентування на якомусь одному стилі.

Цікаво 3 критерії, які варто врахувати при виборі кондиціонера: відео

Уникайте яскравих стильових ознак – і дизайн вашої оселі довго лишатиметься в мейнстримі.

Комбінуйте натуральні кольори

Комфортність – найважливіша риса, що відрізняє просто приміщення від домівки. Комфорт – це не лише зручні меблі, а й загальна кольорова гама. Спокійні, натуральні тони – білясті, зеленкуваті, землисті – дають відчуття захищеності та спокою.

Домівка має бути, передусім, комфортною / Фото Daikin

Використовуйте природні матеріали

Екологічність ще довго буде актуальною тенденцією в оздобленні інтер'єрів. У сучасному дизайні переважають натуральні матеріали: дерево, метал, скло, корок, ротанг. Штучні використовуються мінімально.

Природність завжди в тренді / Фото Daikin

Вибудовуйте комплексний інтер’єр

Переважну частину вільного часу ми проводимо вдома, а в останні роки багато хто з нас почав ще й працювати з дому. Тож класичне зонування житлових приміщень уже не відповідає сучасним потребам. Об'єднання зон, приміром, вітальні з кухнею, – давно відомий прийом. Тепер перед дизайнерами постало нове завдання – інтегрувати до житлового простору робочу зону.

Робочий затишок / Фото Daikin

Дотримуйтесь обраної стилістики

Якщо ви – шанувальник скандинавського стилю, то у вашій оселі тон задаватимуть натуральне дерево й пастельні барви. Хочете більшої яскравості – додайте "соковитих" акцентів: люстри, настінні лампи, текстиль. Удало дібрані, вони завжди будуть доречними.

Дім – маленька фортеця / Фото Daikin

Домашня техніка, зокрема кондиціонери, що завжди на видноті, також має відповідати загальному стилю домівки. Кондиціонери фірми Daikin завдяки стриманому, виваженому дизайну внутрішніх блоків органічно пасують до будь-якого інтер'єру і приємно гармонують з іншими його елементами.

У лінійці Stylish виробник зумів поєднати бездоганну функціональність із витонченим дизайном. Елегантний настінний блок Stylish представлений у чотирьох трендових кольорах. Білий, сріблястий, чорний або ж кольору чорного дерева, кондиціонер Daikin стане ідеальним технологічним та дизайнерським рішенням для вашої оселі.