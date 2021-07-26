Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру
Джерело:24 канал
Кожна домівка має свій характер. Він може змінюватись, але він має бути. Це міцна нитка, що пов’язує всі елементи інтер'єру в єдиний життєвий простір. І сьогодні головний тренд домашнього інтер'єру – бути поза часом і над модою. Яким же чином досягається така універсальність?
Сучасні дизайнери, працюючи з кольорами та формами, роблять акцент на трьох речах. Це затишок, багатофункціональність і міцний зв’язок із природою. Без надмірностей чи акцентування на якомусь одному стилі.
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Уникайте яскравих стильових ознак – і дизайн вашої оселі довго лишатиметься в мейнстримі.
Комбінуйте натуральні кольори
Комфортність – найважливіша риса, що відрізняє просто приміщення від домівки. Комфорт – це не лише зручні меблі, а й загальна кольорова гама. Спокійні, натуральні тони – білясті, зеленкуваті, землисті – дають відчуття захищеності та спокою.
Використовуйте природні матеріали
Екологічність ще довго буде актуальною тенденцією в оздобленні інтер'єрів. У сучасному дизайні переважають натуральні матеріали: дерево, метал, скло, корок, ротанг. Штучні використовуються мінімально.
Вибудовуйте комплексний інтер’єр
Переважну частину вільного часу ми проводимо вдома, а в останні роки багато хто з нас почав ще й працювати з дому. Тож класичне зонування житлових приміщень уже не відповідає сучасним потребам. Об'єднання зон, приміром, вітальні з кухнею, – давно відомий прийом. Тепер перед дизайнерами постало нове завдання – інтегрувати до житлового простору робочу зону.
Дотримуйтесь обраної стилістики
Якщо ви – шанувальник скандинавського стилю, то у вашій оселі тон задаватимуть натуральне дерево й пастельні барви. Хочете більшої яскравості – додайте "соковитих" акцентів: люстри, настінні лампи, текстиль. Удало дібрані, вони завжди будуть доречними.
Домашня техніка, зокрема кондиціонери, що завжди на видноті, також має відповідати загальному стилю домівки. Кондиціонери фірми Daikin завдяки стриманому, виваженому дизайну внутрішніх блоків органічно пасують до будь-якого інтер'єру і приємно гармонують з іншими його елементами.
У лінійці Stylish виробник зумів поєднати бездоганну функціональність із витонченим дизайном. Елегантний настінний блок Stylish представлений у чотирьох трендових кольорах. Білий, сріблястий, чорний або ж кольору чорного дерева, кондиціонер Daikin стане ідеальним технологічним та дизайнерським рішенням для вашої оселі.