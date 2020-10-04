Про такий мріє кожен: фото інтер'єру чудового будиночка в лісі
Інтер'єр маленької хатинки серед лісу в Литві вражає своїм милим затишком. Це ідеальне місце для романтичного відпочинку або творчого усамітнення.
Площа крихітної оселі складає усього 14 квадратних метрів, повідомляє Archdaily.
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З тераси можна милуватися природою / Фото Archdaily
Проєкт називається Etno Hut. У ньому можна реалізовувати давні мрії: від занять йогою до творчої майстерні.
Інтер'єр виглядає досить вишукано / Фото Archdaily
В будинку все продумано так, щоб двоє людей облаштувалися тут з комфортом. Він може задовольнити основні потреби.
Дім висить на схилі, позаду нього – густий ліс. Спереду відкритий простір, з тераси можна милуватися чудовими краєвидами.
Підлога зовнішньої частини вкрита деревом / Фото Archdaily
Міні-будинок створювали так, щоб його вплив на місцеву екологію був мінімальним. Сталевий фундамент вручну закріпили на землі.
Конструкцію стін виготовили з SIP-плит. Її зібрали за 3 дні.
Тут є просторий санвузол / Фото Archdaily
В будинку є міні-кухня з усім необхідним, велике двоспальне ліжко і ванна з просторою душовою кабіною. За потреби можна дістати ще одне розсувне ліжко.
Панорамне вікно дає багато світла / Фото Archdaily
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Основною перевагою Etno Hut називають те, що тут немає меблів-конструкторів і сходів. Саме ці елементи створюють незручності в маленьких будиночках.
У такий будиночок хочеться повертатися / Фото Archdaily
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