Про що варто пам’ятати при встановленні та обслуговуванні кондиціонера: практичні поради
Джерело:24 канал
Перед покупкою кондиціонера важливо дізнатися не лише про технічні характеристики приладу, але й про специфіку його встановлення. Що врахувати перед початком експлуатації, щоб обладнання працювало довго та якісно – далі.
Перше, що потрібно врахувати перед купівлею кондиціонера – тип приміщення: віконні кондиціонери-моноблоки підійдуть для установки на дачі. Спліт-системи – універсальне рішення для квартир та офісів. Торгові центри, готелі просторі апартаменти вимагають монтажу мультиспліт-систем, внутрішні блоки яких створюватимуть здоровий мікроклімат у кількох приміщеннях одночасно.
До теми Яку спліт-систему вибрати: огляд базових характеристик
Важливими факторами при виборі кондиціонера є показники потужності, матеріал та функції. Кількість практичних опцій, які спрощуватимуть життя, суттєво вища у виробників з преміумсегмента. Але й ціна такої техніки буде вищою. При цьому, важливо розуміти, що навіть найдорожча техніка виявиться марною, якщо неправильно розрахувати місце розташування внутрішнього блоку спліт-системи чи нехтувати правилами експлуатації.
Правила встановлення кондиціонера
Розрахуйте відстань до стелі та сусідніх стін / Фото Daikin
- Щоб приховати комунікації, монтаж внутрішнього блоку бажано проводити під час ремонту приміщення.
- Відстань до стелі та стін повинна становити мінімум 10 сантиметрів. Від внутрішнього блоку до точки виходу комунікацій – принаймні 50 сантиметрів.
- Розташування кондиціонеру в нішах, за шторами чи шафами – не найкраща ідея, оскільки стіни чи текстиль обмежуватимуть охолоджений повітряний потік.
- Щоб не допустити накопичення та виливу конденсату, пристрій повинен розташовуватися в горизонтальному положенні
- Кондиціонер не встановлюється над елементами опалювальної системи. В такому разі температурний датчик постійно фіксуватиме високу температуру, а сам пристрій буде надмірно охолоджувати приміщення. Це може призвести до передчасного зносу деталей.
- Також експерти радять не розташовувати систему навпроти місць, де ви проводите багато часу. Це допоможе уникнути прямого охолодженого повітряного потоку. Якщо ж приміщення компактне, оберіть кондиціонер, серед опцій якого передбачений комфортний режим. У блоках Daikin передбачена автоматична зміна кута заслінок, що залежить від заданого режиму. Під час охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання – вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.
- Під час роботи кондиціонера в режимі охолодження, не допускайте потрапляння в приміщення прямих сонячних променів. Подбайте, щоб на вікнах були штори або жалюзі.
Експлуатація
Обирайте кондиціонери з функцією автоматичної діагностики / Фото Daikin
Щоб кондиціонер функціонував якомога довше, а виявлення неполадок не забирало зайвого часу, потурбуйтеся, щоб спліт-система включала функцію автоматичної діагностики. Вона спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.
Окрім цього, експерти рекомендують хоча б раз на рік очищувати внутрішній та промивати зовнішній блок. Щоб не пошкодити деталі, до робіт слід залучити спеціалістів, які займаються встановленням та обслуговуванням спліт-систем.
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Ще один нюанс стосується фільтрів. Перед початком експлуатації уточніть у виробника або продавця-консультанта про тривалість їх служби. В залежності від обраної лінійки, фільтри Daikin чудово справляються зі своїми функціями впродовж 1 – 2 років. Якщо на дисплеї з'являється іконка, яка означає, що пора чистити фільтр, варто звернутися до сервісної служби. Переконайтеся, що всі роботи з очищення повітряного фільтра та панелей проводяться за допомогою води, температура якої нижча за 50°C.
Пам’ятайте, що правильне встановлення та дотримання правил експлуатації подовжать термін служби цілої системи, яка відповідає за оптимальний та здоровий мікроклімат, а це – важлива передумова комфорту у вашому домі.