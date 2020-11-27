Перукарня, швейна студія й гігантська вишиванка: фото нестандартного інтер'єру школи в Києві
У цій школі фізику та хімію вивчають в справжніх лабораторіях. А ще навчаються скелелазінню, перукарському мистецтву і кулінарії. Розповідаємо про сучасний і водночас автентичний інтер'єр нестандартної школи в українській столиці.
Про українську школу з сучасним дизайном повідомляє офіційний сайт Novoshkola.
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Інтер'єр школи здобував перемогу на різних престижних конкурсах / Фото novoshkola.com.ua
Заклад має назву "Новопечерська школа" і ставить на меті вирощувати майбутніх лідерів.
Інтер'єр цієї школи суттєво відрізняється від стандартних закладів освіти. Тут немає нудних класів і довжелезних коридорів, якими до того ж заборонено бігати.
Будівля має площу майже 10 тисяч квадратних метрів.
На стіні у фоє розмістили стилізовану вишиванку / Фото novoshkola.com.ua
Інтер'єр школи був створений студією DreamDesign. Приміщення називають естетично довершеним і функціонально спланованим.
В інтер'єрі використали ергономічні меблі / Фото www.tronegrande.com
Дизайн школи здобув перемогу на престижних конкурсах:
- зокрема, у номінації "Освіта" в межах міжнародної премії Iida Global Excellence Awards,
- перша премія у номінації "Інтер'єри адміністративно-громадських будівель",
- гран-прі конкурсу Inter`year.
Яскрава кольорова гама інтер'єру розвиває творчі здібності дітей.
В інтер'єрі використали яскраві кольори / Фото novoshkola.com.ua
В дизайні використали різноманітні народні мотиви. На стіні у холі школи розмістили стилізовану вишиванку. В їдальні розмістили карту визначних місць України.
Усе тут виглядає дуже сучасно / Фото www.tronegrande.com
Дизайн школи покликаний розвивати у дітях відчуття національної ідентичності. Це і є девізом і метою Новопечерської школи.
У школі є різні майстерні й лабораторії / Фото novoshkola.com.ua
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Усі класи в школі мають яскраві інтер'єри. Вони покликані зображати реальність максимально точно: до прикладу, фізику, хімію, біологію тут вивчають в справжніх лабораторіях.
У спортивній залі приваблює увагу стенд для скелелазіння. А ще у школі є художня й гончарна майстерні, швейна студія, перукарня, кухні тощо.
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