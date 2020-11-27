У цій школі фізику та хімію вивчають в справжніх лабораторіях. А ще навчаються скелелазінню, перукарському мистецтву і кулінарії. Розповідаємо про сучасний і водночас автентичний інтер'єр нестандартної школи в українській столиці.

Про українську школу з сучасним дизайном повідомляє офіційний сайт Novoshkola.

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Інтер'єр школи здобував перемогу на різних престижних конкурсах / Фото novoshkola.com.ua

Заклад має назву "Новопечерська школа" і ставить на меті вирощувати майбутніх лідерів.

Інтер'єр цієї школи суттєво відрізняється від стандартних закладів освіти. Тут немає нудних класів і довжелезних коридорів, якими до того ж заборонено бігати.

Будівля має площу майже 10 тисяч квадратних метрів.



На стіні у фоє розмістили стилізовану вишиванку / Фото novoshkola.com.ua

Інтер'єр школи був створений студією DreamDesign. Приміщення називають естетично довершеним і функціонально спланованим.



В інтер'єрі використали ергономічні меблі / Фото www.tronegrande.com

Дизайн школи здобув перемогу на престижних конкурсах:

зокрема, у номінації "Освіта" в межах міжнародної премії Iida Global Excellence Awards ,

, перша премія у номінації "Інтер'єри адміністративно-громадських будівель" ,

, гран-прі конкурсу Inter`year.

Яскрава кольорова гама інтер'єру розвиває творчі здібності дітей.



В інтер'єрі використали яскраві кольори / Фото novoshkola.com.ua

В дизайні використали різноманітні народні мотиви. На стіні у холі школи розмістили стилізовану вишиванку. В їдальні розмістили карту визначних місць України.



Усе тут виглядає дуже сучасно / Фото www.tronegrande.com

Дизайн школи покликаний розвивати у дітях відчуття національної ідентичності. Це і є девізом і метою Новопечерської школи.



У школі є різні майстерні й лабораторії / Фото novoshkola.com.ua

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Усі класи в школі мають яскраві інтер'єри. Вони покликані зображати реальність максимально точно: до прикладу, фізику, хімію, біологію тут вивчають в справжніх лабораторіях.

У спортивній залі приваблює увагу стенд для скелелазіння. А ще у школі є художня й гончарна майстерні, швейна студія, перукарня, кухні тощо.