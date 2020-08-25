Компанія Cobra Studios зі штаб-квартири в Брюсселі представила свою першу колекцію меблів. Сюди увійшли столи з грубими ніжками, які зроблені з глянсової смоли. Кожен елемент тут названий на честь відомих споруд чи фігур у греко-римському світі.

Окрім трьох столів, до колекції також увійшов один світильник, повідомляє Dezeen.

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Так, журнальний столик отримав назву "Санта-Марія-ді-Кларічі", обідній стіл – Цицерон, а Пріапе є назвою бічного столика, який названий на честь бога з грецької міфології.



Дизайнери намагались приділити більше уваги саме ніжкам / Фото Dezeen

Торшер отримав свою назву на честь римського імператора Отха.

Ніжки столів у колекції виготовлені зі смоли приймають різну форму, як от зигзаги чи циліндри. Зовнішній вигляд тут перейняли з класичної грецької та римської архітектури.



Презентація колекції вийшла доволі ефектною / Фото Dezeen

За словами дизайнерів, їхня колекція унікальна тим, що верх стола тут не відіграє важливої ролі. Натомість акцент поставлений саме на ніжки.

Верх, який раніше був пріоритетним, стає просто сполучною деталлю. Його допоміжна функція підкреслюється матовим, майже крейдяним покриттям, – кажуть творці.

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Деякі ніжки буквально виступають над верхом стола / Фото Dezeen