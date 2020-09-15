Приклад облаштування стильного будиночка, який можна встановити будь-де: фото
Рай для усамітнення – так можна назвати цей мікробудинок, створений в Англії. Архітектор, він же власник, прагнув зробити житло схожим на хатинку пастуха, однак з елементами сучасного декору.
Перевагою будинку є його повна мобільність, про це пише Interiorsmall.
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Скляна стіна дозволяє милуватися краєвидами / Фото Interiorsmall
Значну увагу архітектор приділив освітленню. Сонячне проміння потрапляє в дім крізь скляну стіну, а також через прозорий люк в стелі. Білий інтер’єр також робить простір легким і сповненим повітря.
Незвичайний скляний дах сповнює приміщення світлом / Фото Interiorsmall
У мікробудинку є все для комфортного життя: кухня з невеликим холодильником і плитою, спальня й відокремлена ванна кімната.
У такому помешканні комфортно жити серед лісу / Фото Interiorsmall
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Власник пишається тим, що будинок можна встановити будь-де й насолоджуватися усамітненням. Цей дім нагадує про закинуті місця, де немає людей і панує природа.
Набридли краєвиди за вікном – можна переїхати будь-куди / Фото Interiorsmall