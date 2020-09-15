Рай для усамітнення – так можна назвати цей мікробудинок, створений в Англії. Архітектор, він же власник, прагнув зробити житло схожим на хатинку пастуха, однак з елементами сучасного декору.

Перевагою будинку є його повна мобільність, про це пише Interiorsmall.

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Скляна стіна дозволяє милуватися краєвидами / Фото Interiorsmall

Значну увагу архітектор приділив освітленню. Сонячне проміння потрапляє в дім крізь скляну стіну, а також через прозорий люк в стелі. Білий інтер’єр також робить простір легким і сповненим повітря.



Незвичайний скляний дах сповнює приміщення світлом / Фото Interiorsmall

У мікробудинку є все для комфортного життя: кухня з невеликим холодильником і плитою, спальня й відокремлена ванна кімната.



У такому помешканні комфортно жити серед лісу / Фото Interiorsmall

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Власник пишається тим, що будинок можна встановити будь-де й насолоджуватися усамітненням. Цей дім нагадує про закинуті місця, де немає людей і панує природа.

Вартість такого мінімалістичного проєкту складає близько 20 тисяч доларів.



Набридли краєвиди за вікном – можна переїхати будь-куди / Фото Interiorsmall