Прихована дверна коробка: що це за рішення і як воно працює

Невидима дверна коробка – це рішення, яке все частіше з’являється у сучасних будинках. Це особлива прихована конструкція, котра робить видимими лише ті елементи, які повинні виділятися біля стіни, тобто дверне полотно та ручка.

Завдяки такій системі дозволяється встановити приховані двері, які ідеально вписуються в стіну і залишаються майже непомітними. Такий спосіб дизайну потішить як мінімалістів, так і любителів персоналізації.

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На відміну від традиційної дверної коробки, смуги якої залишаються видимими на поверхні стіни, елементи прихованої дверної коробки, повністю непомітні.

Чудовий дизайн / Фото homebook

Після фарбування або поклейки стін шпалерами залишається видимим тільки стулка. Це нетрадиційне рішення сподобається всім, хто дбає про гармонійний ефект дому.

Прекрасне рішення / Фото homebook

Двері з прихованою рамою виглядають ультрасучасно, що створює багато можливостей для облаштування.

Прихована рама дозволяє повністю відкрити двері під кутом 180 градусів. Це пояснюється конструкцією дверей, у яких стулка, рама і стінка не в одній площині, а петлі вбудовані у раму.

Неймовірний простір / Фото homebook

Ви можете вибрати традиційно відкриту версію, всередину або варіант, який дасть можливість відкрити двері у внутрішню частину кімнати, тоді як з іншого боку двері стануть врівень зі стіною.