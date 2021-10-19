Завдяки такій системі дозволяється встановити приховані двері, які ідеально вписуються в стіну і залишаються майже непомітними. Такий спосіб дизайну потішить як мінімалістів, так і любителів персоналізації.

Цікаво Маленька ванна: огріхи в дизайні, яких припускався кожен

На відміну від традиційної дверної коробки, смуги якої залишаються видимими на поверхні стіни, елементи прихованої дверної коробки, повністю непомітні.

Чудовий дизайн / Фото homebook

Після фарбування або поклейки стін шпалерами залишається видимим тільки стулка. Це нетрадиційне рішення сподобається всім, хто дбає про гармонійний ефект дому.

Прекрасне рішення / Фото homebook

Двері з прихованою рамою виглядають ультрасучасно, що створює багато можливостей для облаштування.

Прихована рама дозволяє повністю відкрити двері під кутом 180 градусів. Це пояснюється конструкцією дверей, у яких стулка, рама і стінка не в одній площині, а петлі вбудовані у раму.

Неймовірний простір / Фото homebook

Ви можете вибрати традиційно відкриту версію, всередину або варіант, який дасть можливість відкрити двері у внутрішню частину кімнати, тоді як з іншого боку двері стануть врівень зі стіною.