Прихисток у мегаполісі: варіант зручного та затишного житла у великому місті

Житлова площа – одна з найбільших проблем великих міст. Баланс між функціональністю, потребами та примхами – це завдання, з яким стикаються архітектори та дизайнери з усього світу.

Студія ODDO Architects пропнує свій варіант комфорту та затишку для жителів великих міст. Їхній проєкт отримав назву TH House.

Читайте також Витонченість скла: неймовірний заклад у Ханчжоу

Помешкання представлене у місті Ханой. Це столиця В'єтнаму, яка може похизуватися своїми розмірами.

Щільна забудова не перепона для затишку / Фото Dezeen

Ділянка, на якій вдалося розташувати будинок, має розміри лише 4 х 6 метрів. Втім, завдяки вправній роботі дизайнерів обмеженим у площі тут себе не почуває ніхто.

Скло візуально збільшує помешкання / Фото Dezeen

У п'ятиповерховій будівлі є спальня, вітальня, кухня та інші необхідні дл комфортного життя зони. Зелень та взаємозв'язок дозволяють мешканцям почувати себе вільно та просторо.

Всі зони будинку приємно дивують розмірами / Фото Dezeen

TH House – це яскравий приклад того, що при вдалому плануванні та продуманому підході затишне помешкання мрії можна створити на будь-якому клаптику землі мегаполісів.