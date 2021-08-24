Як зрозуміло з назви будинку, він розташований на висоті в горах поблизу міста Остін. Площа проєкту склала 5 тисяч квадратних футів.

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Архітектори максимально використали "чоло" пагорба, на якому розташований дім, для забезпечення огляду на 180 градусів. З вулиці будинок захищає висока стіна, але не настільки, щоб перешкоджати потраплянню денного світла.

Будинок має фантастичне розташування / Фото Archdaily

Зі сторони каньйону архітектори вирішили використати великі панорамні вікна на всю стіну. Вони не хотіли жодним чином обмежувати чудові краєвиди на місто, які забезпечує пагорб.

Затишок серед природи / Фото Archdaily

Наявність тераси – ще одна важлива перевага, яку дарує ділянка. Нерівність рельєфу повністю компенсується можливостями, які відкрилися перед господарями.

Тераса з басейном – прекрасне місце для активностей / Фото Archdaily

Відкритість будинку, мінімалістичний вишуканий інтер'єр та вигідне розташування стали запорукою створення казкового будинку, який стане для власників місцем сили та кожного дня надихатиме їх на нові звершення.

Початок дня з чарівного краєвиду / Фото Archdaily