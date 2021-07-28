Прибережний рай: в Австралії зводять комплекс хмарочосів вартістю 800 мільйонів доларів
Джерело:The Urban Developer
Прибережне місто Голд-Кост незабаром поповниться кількома вражаючими хмарочосами. За проєктом на набережній Тихого океану має з’явитися три нові вежі.
У мальовничому місті Голд-Кост, що розташоване на березі Тихого океану, планують звести помпезний комплекс вартістю 800 мільйонів доларів. Проєкт передбачає будівництво трьох веж, найбільша з яких 157 метрів висоти.
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Родзинкою цього проєкту стануть виступаючі платформи з садами й басейнами. Така особливість веж чудово підійде для теплого клімату Австралії.
Автором неймовірного проєкту є архітектурна студія Rothelowman з Мельбурна. Будівництво веж має розпочатися у 2022 році, а завершити проєкт планують у 2024 році. Місце, на якому планують зводити комплекс, розташоване у казковому районі, який у народі називають "раєм серферів". За планом тут мають звести 792 квартири, а підвісний басейн зі скляним дном розташують на 26 поверсі.
Кожна із веж матиме своє призначення. Перша та друга – орієнтовані на молодь та сім’ї. Вони матимуть кілька басейнів, бар, кафе, тренажерний зал та дитячий центр.
Третій та найвищий хмарочос призначений для людей відповідного віку та статусу. Тут планують розташувати бібліотеку, кімнати для переговорів та підвісний басейн.