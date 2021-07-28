Прибережний рай: в Австралії зводять комплекс хмарочосів вартістю 800 мільйонів доларів

Прибережне місто Голд-Кост незабаром поповниться кількома вражаючими хмарочосами. За проєктом на набережній Тихого океану має з’явитися три нові вежі.

У мальовничому місті Голд-Кост, що розташоване на березі Тихого океану, планують звести помпезний комплекс вартістю 800 мільйонів доларів. Проєкт передбачає будівництво трьох веж, найбільша з яких 157 метрів висоти.

Вам сподобається Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Родзинкою цього проєкту стануть виступаючі платформи з садами й басейнами. Така особливість веж чудово підійде для теплого клімату Австралії.

Шикарний дизайн / Фото The Urban Developer

Автором неймовірного проєкту є архітектурна студія Rothelowman з Мельбурна. Будівництво веж має розпочатися у 2022 році, а завершити проєкт планують у 2024 році. Місце, на якому планують зводити комплекс, розташоване у казковому районі, який у народі називають "раєм серферів". За планом тут мають звести 792 квартири, а підвісний басейн зі скляним дном розташують на 26 поверсі.

Зручність та краса / Фото The Urban Developer

Кожна із веж матиме своє призначення. Перша та друга – орієнтовані на молодь та сім’ї. Вони матимуть кілька басейнів, бар, кафе, тренажерний зал та дитячий центр.

Комфортний комплекс / Фото The Urban Developer

Третій та найвищий хмарочос призначений для людей відповідного віку та статусу. Тут планують розташувати бібліотеку, кімнати для переговорів та підвісний басейн.