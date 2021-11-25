Міжнародна премія Dezeen Awards створена для виявлення кращих проєктів та нових імен, а також на залучення якомога ширшого кола учасників. Переможців нагороджують не лише за естетичну привабливість чи інновації, а й за їхню суспільну користь.

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Переможців обирали серед понад тисячі заявок, найкращим інтер’єром ресторану став ресторан здорового харчування “Їстетика”, який розташований у Києві. Це проєкт відомої української студії Yakusha Design.

Чарівний проєкт / Фото dezeen

Yakusha Design — студія живого дизайну та архітектури, заснована Вікторією Якушею у 2006 році. Студія створює проєкти сучасної української архітектури, дивовижні інтер’єри, а також розвиває колекцію меблів, світла та декору.

Неймовірне місце / Фото dezeen

У київському ресторані “Їстетика” дизайнери використали грубий бетон, який контрастує з полірованим каменем і гладкою сталлю. Студія зосередилася на створенні чистих ліній та використанні натуральних або перероблених матеріалів. Проєкт розроблено з використанням традиційних українських технік.

Простір досить сюрреалістичний і має цікаве використання матеріалів і текстур. Дизайн настільки простий, але в нього вдається так багато текстур із приголомшливою композицією. Дизайнерам вдалося створити загальний чистий, простий інтер’єр, який має культурний відтінок, – прокоментували свій вибір судді Dezeen Awards.

Прекрасна атмосфера / Фото dezeen

Ресторан "Їстетика" відкрився у Києві навесні 2021 року.