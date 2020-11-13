Офіційний представник TM Dimplex і TM Royal є спонсором клубу Bullterrier Jiu-jitsu club, а також його кращого бійця і лідера Дороша Вадима.

Дорош Вадим Ігорович

(КМС) з джиу-джитсу, 1-й дан з традиційного джиу-джитсу, синій пояс з бразильського джиу-джитсу.

КМС з грепплінгу.

Фіналіст чемпіонату Світу та Європи в розділах fighting і newaza.

Багаторазовий чемпіон України з бразильського і японського джиу-джитсу.

Кращий джитсер України у 2018 році за версією UFBJJ.

Багаторазовий переможець турнірів з самбо, дзюдо, рукопашного бою, ММА, вільної боротьби та спортивної боротьби.

Тренер.

Instagram Вадима Дороша

Bullterrier Jiu-jitsu club має кілька філій. Клуб готує як професійних спортсменів, так і прищеплює любов до спорту у новачків. Десятки дітей безперервно відвідують тренування, де тренер Вадим передає маленьким учням свої знання і волю до перемоги.

Тренуючись з ранніх років, дитина вчитися долати труднощі, у неї формується стрижень і сила волі, а головне, правильний світогляд – потрібно захистити, а не вдарити.

Бути дитячим тренером – дуже складна робота, адже потрібно не тільки навчити техніці, але і бути хорошим психологом. Треба вчасно підтримати дитину, стати для неї авторитетом і другом, надихнути пройти довгий і важкий шлях, щоб досягти поставленої мети.

Вкладаючи гроші у розвиток спорту, ми вкладаємо в майбутнє покоління, яке буде розвивати й будувати нашу країну.

Компанія Dimplex (Ірландія) – родоначальник і світовий лідер з виробництва електрокамінів. Саме Dimplex створив перший електрокамін і постійно працює над розробкою нових технологій візуалізації полум'я.

Детальніше про шоурум: Де купити електрокамін: найбільший шоурум електрокамінів в Україні

Завдяки величезному модельному ряду, можливо підібрати камін в абсолютно будь-який дизайн інтер'єру: від бароко до Hi-Tech. Електрокамін, на відміну від класичного дров'яного каміна і біокаміна, є повністю безпечним продуктом, адже для візуалізації полум'я не використовується вогонь.

При цьому 3D електрокаміни використовують звичайну воду і мають корисну властивість – зволожувати повітря в приміщенні.

Детальніше про те, як працюють електрокаміни: 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35.

Отримати професійну консультацію по камінах Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, по бюджетних електрокамінах Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua або за тел. 050 500 17 37 та 097 500 17 37.