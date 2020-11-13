Електрокаміни й спорт: представник електрокамінів TM Dimplex і TM Royal розвиває спорт в Україні
Офіційний представник TM Dimplex і TM Royal є спонсором клубу Bullterrier Jiu-jitsu club, а також його кращого бійця і лідера Дороша Вадима.
Дорош Вадим Ігорович
- (КМС) з джиу-джитсу, 1-й дан з традиційного джиу-джитсу, синій пояс з бразильського джиу-джитсу.
- КМС з грепплінгу.
- Фіналіст чемпіонату Світу та Європи в розділах fighting і newaza.
- Багаторазовий чемпіон України з бразильського і японського джиу-джитсу.
- Кращий джитсер України у 2018 році за версією UFBJJ.
- Багаторазовий переможець турнірів з самбо, дзюдо, рукопашного бою, ММА, вільної боротьби та спортивної боротьби.
- Тренер.
Instagram Вадима Дороша
Bullterrier Jiu-jitsu club має кілька філій. Клуб готує як професійних спортсменів, так і прищеплює любов до спорту у новачків. Десятки дітей безперервно відвідують тренування, де тренер Вадим передає маленьким учням свої знання і волю до перемоги.
Тренуючись з ранніх років, дитина вчитися долати труднощі, у неї формується стрижень і сила волі, а головне, правильний світогляд – потрібно захистити, а не вдарити.
Бути дитячим тренером – дуже складна робота, адже потрібно не тільки навчити техніці, але і бути хорошим психологом. Треба вчасно підтримати дитину, стати для неї авторитетом і другом, надихнути пройти довгий і важкий шлях, щоб досягти поставленої мети.
Вкладаючи гроші у розвиток спорту, ми вкладаємо в майбутнє покоління, яке буде розвивати й будувати нашу країну.
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Завдяки величезному модельному ряду, можливо підібрати камін в абсолютно будь-який дизайн інтер'єру: від бароко до Hi-Tech. Електрокамін, на відміну від класичного дров'яного каміна і біокаміна, є повністю безпечним продуктом, адже для візуалізації полум'я не використовується вогонь.
При цьому 3D електрокаміни використовують звичайну воду і мають корисну властивість – зволожувати повітря в приміщенні.
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