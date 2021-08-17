Правильний вибір: які матеріал не варто використовувати на кухні

Ідеальна кухня – це завжди обдумані та зважені рішення. При підборі матеріалів для цієї зони варто враховувати багато факторів.

Серед головних аргументів на користь того чи іншого матеріалу є довговічність, простота прибирання, естетична привабливість та тривалість обслуговування. Варто також пам’ятати, що найдешевша альтернатива не завжди може мати надійну якість.

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Складний в догляді текстиль

Правильно підібраний текстиль прикрасить будь-яку кухню. Проте велика кількість непрактичного текстильного декору робить інтер'єр неоковирним. Скатертини, штори та рушники мають бути стильними та відповідати загальній атмосфері у кухні. Не підійдуть такі тканини як оксамит, шовк або льон – кухонні штори з них доведеться частіше прати, а ці матеріали досить примхливі в пранні, і потім їх складно розгладити.

Правильний текстиль допоможе створити душевну атмосферу / Фото Livemaster

Килим

Килим на кухні – не надто добра ідея, адже килими чистити набагато складніше, ніж тверді поверхні, і під час приготування трапляється багато розливів та бризок. Існують більш м’які, теплі матеріали, які ви можете використовувати, окрім килима. Наприклад, дерев’яна або коркова підлога, тепла підлога або невеликі килимки тільки для робочої зони.

Килим на кухні варто обирати із коротким ворсом та темного кольору / Фото Livemaster

Ковролін

Підлога на кухні має бути практичною та зручною у догляді. Часто на кухонну підлогу може впасти їжа, вилитися рідина чи розсипатися барвна спеція. Ковролін – матеріал, який важко відчищається та потребує ретельного догляду, що на кухні важко забезпечити.

Ковролін є магнітом для пилу / Фото Reddit

Світла затирка для плитки

Затирка призначена для заповнення зазорів між плитками. Світлий колір затирки на кухні буде швидко забруднюватися, на ній видно всі сліди готування або бруду. Фугу на кухні варто обирати темних кольорів.

Затирка для плитки – важливий елемент декору / Фото Driven by Decor

Мармур

Мармур – надзвичайно розкішний матеріал, його вигляд приносить естетичне задоволення у будь-який простір. Проте використання мармуру на кухні має чимало недоліків. Мармур – природний пористий камінь, а це означає, що він дуже легко подряпається і забрудниться.

При розколі мармур майже не підлягає ремонту / Фото Architectural Digest

Лінолеум

Однією із переваг лінолеуму є його дешевизна і проста технологія укладання. Проте цей матеріал досить примхливий у використані та може бути навіть небезпечним на кухні. Наприклад, він вимагає рівної поверхні підлоги, інакше будь-яка нерівність буде помітна. Якщо пролити на лінолеум рідину, можна легко послизнутися. Оскільки це штучний матеріал, він не дихає, а це може призвести до утворення грибка.

Лінолеум не являється екологічно чистим продуктом / Фото Dumpsters.com