Правильні рішення: як вдало спланувати ремонт та облаштування однокімнатної квартири

Невеликі помешкання стали дуже популярними на ринку нерухомості. Але навіть невеликий простір вимагає чіткого плану та продуманих рішень, інакше власники можуть втратити усі його переваги.

Планування ремонту та прийняття дизайнерських рішень – доволі складний процес. Але саме він дозволить не лише втілити якнайбільше мрій та побажань, а й зекономити кошти.

Читайте також Унікальний матеріал: найкрасивіші споруди із бамбука у світі

Тверезий підхід

Не варто намагатися втілити 40 ідей на 40 з лишком квадратних метрах. Це лише підкреслить маленькі розміри квартири та наповнить простір непотрібними зайвими деталями.

Для вдалого результату треба уникнути деталей, які забирають простір – високих спинок, широких підлокітників та всього, що "з'їдає простір". Також при замовленні меблів потрібно поставити на їхнє місце коробки та чітко уявити, скільки простору залишиться.

Стиль, відкритість та функціональність / Фото Pinterest

Плануємо бюджет

Будівельні матеріали варто обирати із середньої цінової категорії. А от декоративні деталі можна знайти за невеликі гроші на розпродажах чи блошиних ринках.

До меблів також потрібно підходити з функціонального боку – для невеликих просторів ідеальним варіантом є трансформери.

Також потрібно зважати, що до приблизного кошторису, який ви складете, потрібно додати ще 30% – так сума наблизиться до реальної позначки.

Обманюємо простір

У невеликих квартирах завжди потрібно розглянути можливість об'єднання просторів та знесення частин стіни або перегородок.

Завдяки цьому у квартирі буде більше сонячного світла, а візуально квартира буде виглядати значно просторішою.

Дотримуємося стилю

Поєднання декількох стилів у маленькій квартири – не дуже вдале рішення. Краще обрати улюблену стилістику та кольори і намагатися розставити акценти інтер'єру з їх допомогою.

Невдале поєднання стилів чи навіть кольорів зіпсує усе враження від вашого помешкання, тому не варто ризикувати, якщо в тому немає жодної потреби.