Планування ремонту та прийняття дизайнерських рішень – доволі складний процес. Але саме він дозволить не лише втілити якнайбільше мрій та побажань, а й зекономити кошти.
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Тверезий підхід
Не варто намагатися втілити 40 ідей на 40 з лишком квадратних метрах. Це лише підкреслить маленькі розміри квартири та наповнить простір непотрібними зайвими деталями.
Для вдалого результату треба уникнути деталей, які забирають простір – високих спинок, широких підлокітників та всього, що "з'їдає простір". Також при замовленні меблів потрібно поставити на їхнє місце коробки та чітко уявити, скільки простору залишиться.
Стиль, відкритість та функціональність / Фото Pinterest
Плануємо бюджет
Будівельні матеріали варто обирати із середньої цінової категорії. А от декоративні деталі можна знайти за невеликі гроші на розпродажах чи блошиних ринках.
До меблів також потрібно підходити з функціонального боку – для невеликих просторів ідеальним варіантом є трансформери.
Також потрібно зважати, що до приблизного кошторису, який ви складете, потрібно додати ще 30% – так сума наблизиться до реальної позначки.
Обманюємо простір
У невеликих квартирах завжди потрібно розглянути можливість об'єднання просторів та знесення частин стіни або перегородок.
Завдяки цьому у квартирі буде більше сонячного світла, а візуально квартира буде виглядати значно просторішою.
Дотримуємося стилю
Поєднання декількох стилів у маленькій квартири – не дуже вдале рішення. Краще обрати улюблену стилістику та кольори і намагатися розставити акценти інтер'єру з їх допомогою.
Невдале поєднання стилів чи навіть кольорів зіпсує усе враження від вашого помешкання, тому не варто ризикувати, якщо в тому немає жодної потреби.