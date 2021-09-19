Планування ремонту та прийняття дизайнерських рішень – доволі складний процес. Але саме він дозволить не лише втілити якнайбільше мрій та побажань, а й зекономити кошти.

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Тверезий підхід

Не варто намагатися втілити 40 ідей на 40 з лишком квадратних метрах. Це лише підкреслить маленькі розміри квартири та наповнить простір непотрібними зайвими деталями.

Для вдалого результату треба уникнути деталей, які забирають простір – високих спинок, широких підлокітників та всього, що "з'їдає простір". Також при замовленні меблів потрібно поставити на їхнє місце коробки та чітко уявити, скільки простору залишиться.

Стиль, відкритість та функціональність / Фото Pinterest

Плануємо бюджет

Будівельні матеріали варто обирати із середньої цінової категорії. А от декоративні деталі можна знайти за невеликі гроші на розпродажах чи блошиних ринках.

До меблів також потрібно підходити з функціонального боку – для невеликих просторів ідеальним варіантом є трансформери.

Також потрібно зважати, що до приблизного кошторису, який ви складете, потрібно додати ще 30% – так сума наблизиться до реальної позначки.

Обманюємо простір

У невеликих квартирах завжди потрібно розглянути можливість об'єднання просторів та знесення частин стіни або перегородок.

Завдяки цьому у квартирі буде більше сонячного світла, а візуально квартира буде виглядати значно просторішою.

Дотримуємося стилю

Поєднання декількох стилів у маленькій квартири – не дуже вдале рішення. Краще обрати улюблену стилістику та кольори і намагатися розставити акценти інтер'єру з їх допомогою.

Невдале поєднання стилів чи навіть кольорів зіпсує усе враження від вашого помешкання, тому не варто ризикувати, якщо в тому немає жодної потреби.