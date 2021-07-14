Існує чимало правил створення ідеальної композиції. Про найголовніше з них розповіла декораторка Анастасія Павлова. Переказуємо найцікавіше про правило контрастів та як досягнути балансу в інтер'єрі.

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В інтер'єрах вдало спрацьовує принцип контрасту. Це позбавляє приміщення плоскості та створює додаткову динаміку. Як це працює?

​Коло вдало збалансовує квадрат і навпаки



Використовуйте різні форми / Фото Pexels

Часта помилка при облаштуванні інтер'єрів – використання виключно прямих кутів та чітких ліній. Додайте хоча б один круглий елемент. Ним може бути і дзеркало, і стіл, і будь-який декоративний елемент.

Горизонтальні лінії варто поєднати з вертикальними



Подбайте про вертикальні елементи / Фото Pexels

Горизонтальні лінії – диван, полиці, стіл "заземляють" інтер'єр, позбавляючи його динаміки. Розмістіть вертикальний торшер або вазон, щоб витягнути загальний простір.

Контраст фактур



Змішайте різні фактури / Фото Pexels

Інтер'єр в якому використані однакові фактури виглядає дивно, тому сміливо поєднуйте тверде з м'яким, матове з глянцевим, шершаве з гладким.

Деякі дизайнери навпаки ретельно підбирають однакові фактури та форми, щоб зв'язати інтер'єр в плані ритму, утім, повторення повинно використовуватися грамотно, інакше – дім ризикує лишитися динаміки й об'єму.