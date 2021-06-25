Дизайнери інтер'єру діляться правилами декору, які ви повинні засвоїти до 30 років

Життя до 30 років – це постійні переїзди, орендовані квартири, різні міста та райони. Й лише на порозі нового, більш стабільного десятиліття, люди замислюються про купівлю власного житла. Це означає, що до того часу кожен повинен засвоїти базові правила облаштування домівок.

Меблі, успадковані від орендодавця тепер не відповідають вашому стилю життя. Матрац та постіль, куплені багато років тому, варто замінити на зручніші варіанти. Це ж стосується і крісла для роботи. Загалом експерти говорять, що 30 років – особливо драматичний момент в житті, оскільки люди починають усвідомлювати, які речі більше не приносять їм задоволення та поринають в пошуки справжніх цінностей, які будуть з ними надовго.

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Це вік, коли люди відчувають себе комфортніше наодинці з собою та розумніше витрачають свій час, гроші та енергію. До чого тут дизайн? Все просто. Саме за допомогою правильного інтер'єру можна відчути себе собою та насолоджуватися кожним моментом, проведеним в домі. Звісно, це можливо лише тоді, коли ви освоїте основні правила декору приміщень.

Про вибір меблів

Вінтаж



Відреставрований вінтаж доповнить ваш інтер'єр / Фото Pexels

Вінтажні меблі, які перейшли до вас від сім'ї, друзів чи були знайдені на блошиному ринку – чудовий спосіб вирвати ваш інтер'єр з часових рамок та зробити його класичним та вічним.

Дзеркала

На відміну від творів мистецтва, які лише декорують приміщення, дзеркало візуально розширює простір. Цей елемент може дублювати вікно, розсіюючи природне світло, тому чим більше у квартирі дзеркал, тим краще.

Як обрати килимок

Вибираючи килимки, пам'ятайте, що краще підібрати занадто великий розмір, ніж занадто малий. Куці килими у вітальнях чи спальнях виглядають особливо недоречними. Якщо ж ви придбали завеликий розмір для відкритого планування – дозвольте килиму перетікати в іншу зону. У випадку зі стінами – обріжте частину, яка заважає.

Пам'ятайте, що ви можете обрізати завеликий килим, але не зможете розтягнути замалий.

Килим для вітальні та зони відпочинку повинен бути настільки широким, щоб на ньому поміщалися ніжки крісла та стільців чи дивану.

Чому саме натуральні матеріали

Меблі й декор з натуральних матеріалів – це вигідна інвестиція в майбутнє. Обідній стіл з дерева, мармурова стільниця та полиця з ротанга (без пластикових вкраплень) – приклади речей, які без проблем витримають випробування часом.

Натуральні матеріали не виходять з моди й ви зможете використовувати їх знову і знову, навіть якщо будете переїжджати чи кардинально змінювати стиль інтер'єру.

Як створити порядок



Обирайте меблі зі закритими ящиками / Фото Pexels

Вибирайте меблі з закритими ящиками для зберігання та моделі з великою кількістю секцій. Завдяки цьому ви використаєте простір з користю та забезпечите візуальний порядок.

На приліжкових тумбочках розташуйте маленькі красиві ящики, де ви зможете зберігати усе, що зазвичай накопичується біль ліжка та створює безлад.

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Вибір кольору

Як правильно підібрати колір для стін

Колір кімнати змінюється в залежності від кількості світла, яке потрапляє з вулиці.

Щоб не зробити помилку, пофарбувавши кімнату в колір, який має добрий вигляд на палітрі, але погано працює в просторі, спершу пофарбуйте ним великий аркуш паперу та прикріпіть його до стіни. Подивіться, як змінюватиметься колір зранку, в обід та ввечері. Якщо вас задовільняє результат – сміливо переходьте до фарбування.

Як поєднувати кольори



Пастельний з темними елементами прикрасить простір / Фото Pexels

Нейтральні кольори та текстури – те вічне, що ніколи не вийде з моди. Але не поспішайте фарбувати все приміщення в один тон. Спершу проведіть невеличке дослідження. Зіставте вподобані нейтральні тони з темними акцентами. Якщо ви відчули, що ваш простір ожив, спробуйте використати це поєднання в інтер'єрі.

Чому не варто білити стелю в білий

Якщо прибрати білий колір, у вашому домі зникне різкий контраст між стелею та стінами, а значить – ви зможете пофарбувати кімнату в цікавіші та яскравіші кольори.

Про твори мистецтва

Не бійтеся зв'язатися з художниками



Колекціонуйте твори мистецтва / Фото Pexels

Багато людей бояться замовляти твори мистецтва, адже існує стереотип, що це – виключно для багатих. Утім, безліч початківців хочуть отримати можливість попрацювати над доповненням до інтер'єру. Спробуйте уточнити ціну і лише тоді порівнюйте, чи відповідає це вашому бюджету.

Приступіть до колекціонування якомога раніше

Незалежно від того, де ви живете, у вас завжди будуть стіни – чисте полотно для демонстрації творів мистецтва. Поступово інвестуйте в роботи з місцевих ярмарків, керамічних студій та невеличких галерей.

Як правильно розмістити серію картин

При вивішуванні серії завжди вішайте роботи на рівні очей.

Планування

Про мінімалізм



Чому варто використовувати мінімалізм в інтер'єрі / Фото Pexels

Чим менший безлад, тим більше у кімнаті спокою та гармонії. Тому відмовтеся від всього, чого ви не використовуватимете в побуті і мінімалізм дасть вам відчуття легкості.

Як підібрати правильний розмір меблів

Уміння збалансувати розміри меблів в кімнаті є життєво важливим навиком. Використовуйте колажі та калькулятори розрахунку площі. Якщо ви боїтеся зробити помилку – зверніться за консультацією архітекторів чи дизайнерів.

При виборі меблів носіть з собою кишенькову рулетку

Одним з найважливіших аспектів дизайну інтер'єру є просторове планування. Переконайтеся, що меблі, килимки, освітлення та аксесуари мають правильний масштаб та не заважають вільному переміщенню по кімнаті. Якщо ви знаходитеся на етапі підбору фурнітури чи декору – заміряйте та запишіть масштаби майбутніх виробів й не соромтеся брати в спеціалізовані магазини свою рулетку.