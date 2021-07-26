Пральна машинка під раковиною: базові правила встановлення

У маленьких санвузлах пральна машинка займає левову частку вільного простору. При неправильному розташуванні вона може відняти місце, утруднити прохід до душової та перегородити доступ до поличок чи ящиків. Щоб уникнути таких проблем, дизайнери рекомендують розмістити пральну машинку під раковиною.

Розповідаємо про базові правила розміщення пралки під раковиною: на що звернути увагу та як не прогадати з комунікаціями. Кому таке рішення може не підійти й для яких санвузлів – це найкраще рішення.

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Плюси рішення



Машинка під умивальником економить місце / Фото Pinterest

Головний плюс – економія місця в маленькій ванній, особливо якщо площа не перевищує 2 – 3 квадрати. Це вихід для санвузлів в хрущовках або невеликих студіях, де на кухні найчастіше теж відсутнє додаткове місце для габаритної техніки.

в маленькій ванній, особливо якщо площа не перевищує 2 – 3 квадрати. Це вихід для санвузлів в хрущовках або невеликих студіях, де на кухні найчастіше теж відсутнє додаткове місце для габаритної техніки. Оскільки тут знаходиться мийка, не виникатиме складнощів з проведенням комунікацій.

Машинку легко замаскувати, вмонтувавши в тумбу під умивальником.

Мінуси рішення

Під мийку не вдасться поставити агрегат з великим об'ємом бака.

Якщо у вас одна ванна у квартирі, доведеться продумати режим користування санвузлом, оскільки приміщення доведеться провітрювати після кожного прання.

Тумба зі всіх сторін перешкоджатиме прибиранню та ремонту.

Яку пральну машину можна вмонтовувати



Під умивальником можна встановлювати лише горизонтальну пралку / Фото Pinterest

З 2-х типів пральних машин (вертикальної та горизонтальної), під мийкою можна розмістити лише машинку, яка завантажується фронтально. Також ринок пропонує спеціальні моделі умивальників, які передбачають установку над пральною машиною – вони сумісні з рядом моделей, з яких і доведеться обрати свій варіант.

Обираючи техніку, зверніть увагу на ультратонкі моделі. Оптимальні габарити пралки: висота 60 – 70 сантиметрів; глибина – 35 – 45 сантиметрів. Ширина підбирається під розміри санвузла та параметри встановленої мийки.

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Правила установки

Плануючи спільне розміщення, передбачте розташування комунікацій , щоб не виникало безпосереднього контакту між водою й електрикою.

, щоб не виникало безпосереднього контакту між водою й електрикою. Врахуйте, що вам знадобиться спеціальний сифон для умивальника . Останній блокує стічні води і не дає їм дійти до зливу, якщо засмітиться труба. Також бажано встановити спеціальний злив-перелив, який запобіжить виходу води за край чаші.

. Останній блокує стічні води і не дає їм дійти до зливу, якщо засмітиться труба. Також бажано встановити спеціальний злив-перелив, який запобіжить виходу води за край чаші. Монтаж відбувається в такому порядку : план з розміткою під кронштейни, їх установка, установка всіх елементів раковини, підключення пральної машини та комунікацій. Обов'язково перевірте, чи працює техніка.

: план з розміткою під кронштейни, їх установка, установка всіх елементів раковини, підключення пральної машини та комунікацій. Обов'язково перевірте, чи працює техніка. Якщо чаша неглибока, забезпечте пральній машині захист від бризок – оптимальним рішенням є стільниця.

– оптимальним рішенням є стільниця. Оскільки техніка при пранні вібрує, закладіть відстань між стінками приладу, сифонами і кріпленнями , щоб вони не пошкодилися і не розхиталися. З цієї ж причини краще не ставити агрегат впритул до стіни. Щоб зменшити рух машинки при пранні, спробуйте підкласти вниз гумовий килимок.

, щоб вони не пошкодилися і не розхиталися. З цієї ж причини краще не ставити агрегат впритул до стіни. Щоб зменшити рух машинки при пранні, Перевірте герметичність з'єднань.

Приховане зберігання



Тумба, яка приховує пральну машинку / Фото Pinterest

Техніку необов'язково виставляти напоказ: можна вибрати тумбу з дверцятами, які приховають і техніку та всі речі, які зберігаються на полицях поруч.

Ідеї, які допоможуть розмістити пральну машину під умивальником: