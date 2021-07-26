Розповідаємо про базові правила розміщення пралки під раковиною: на що звернути увагу та як не прогадати з комунікаціями. Кому таке рішення може не підійти й для яких санвузлів – це найкраще рішення.
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Плюси рішення
Машинка під умивальником економить місце / Фото Pinterest
- Головний плюс – економія місця в маленькій ванній, особливо якщо площа не перевищує 2 – 3 квадрати. Це вихід для санвузлів в хрущовках або невеликих студіях, де на кухні найчастіше теж відсутнє додаткове місце для габаритної техніки.
- Оскільки тут знаходиться мийка, не виникатиме складнощів з проведенням комунікацій.
- Машинку легко замаскувати, вмонтувавши в тумбу під умивальником.
Мінуси рішення
- Під мийку не вдасться поставити агрегат з великим об'ємом бака.
- Якщо у вас одна ванна у квартирі, доведеться продумати режим користування санвузлом, оскільки приміщення доведеться провітрювати після кожного прання.
- Тумба зі всіх сторін перешкоджатиме прибиранню та ремонту.
Яку пральну машину можна вмонтовувати
Під умивальником можна встановлювати лише горизонтальну пралку / Фото Pinterest
З 2-х типів пральних машин (вертикальної та горизонтальної), під мийкою можна розмістити лише машинку, яка завантажується фронтально. Також ринок пропонує спеціальні моделі умивальників, які передбачають установку над пральною машиною – вони сумісні з рядом моделей, з яких і доведеться обрати свій варіант.
Обираючи техніку, зверніть увагу на ультратонкі моделі. Оптимальні габарити пралки: висота 60 – 70 сантиметрів; глибина – 35 – 45 сантиметрів. Ширина підбирається під розміри санвузла та параметри встановленої мийки.
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Правила установки
- Плануючи спільне розміщення, передбачте розташування комунікацій, щоб не виникало безпосереднього контакту між водою й електрикою.
- Врахуйте, що вам знадобиться спеціальний сифон для умивальника. Останній блокує стічні води і не дає їм дійти до зливу, якщо засмітиться труба. Також бажано встановити спеціальний злив-перелив, який запобіжить виходу води за край чаші.
- Монтаж відбувається в такому порядку: план з розміткою під кронштейни, їх установка, установка всіх елементів раковини, підключення пральної машини та комунікацій. Обов'язково перевірте, чи працює техніка.
- Якщо чаша неглибока, забезпечте пральній машині захист від бризок – оптимальним рішенням є стільниця.
- Оскільки техніка при пранні вібрує, закладіть відстань між стінками приладу, сифонами і кріпленнями, щоб вони не пошкодилися і не розхиталися. З цієї ж причини краще не ставити агрегат впритул до стіни. Щоб зменшити рух машинки при пранні, спробуйте підкласти вниз гумовий килимок.
- Перевірте герметичність з'єднань.
Приховане зберігання
Тумба, яка приховує пральну машинку / Фото Pinterest
Техніку необов'язково виставляти напоказ: можна вибрати тумбу з дверцятами, які приховають і техніку та всі речі, які зберігаються на полицях поруч.
Ідеї, які допоможуть розмістити пральну машину під умивальником: