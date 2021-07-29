Попри те, що вибір килимка виглядає дуже простим, тут є кілька нюансів, які важливо врахувати при купівлі. Цей предмет інтер'єру може зіграти свою роль у формуванні всього вигляду ванної кімнати.

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Купуючи килимок для ванної кімнати, важливо враховувати колір, розмір, матеріал, довговічність. Також важливі такі речі як технічне обслуговування та функції безпеки, які надає килимок.

Функціональність – ключова ознака хорошого килимка / Фото Unsplash

Ванна кімната – це вологе середовище, де часто на підлогу проливаються косметичні засоби. Саме тому килим має бути із матеріалу, який легко вичистити. Окрім того, він має швидко сохнути та не линяти.

Вибір матеріалу килима для ванни - один з найважливіших кроків / Фото Unsplash

Матеріал має бути стійким до вологи й не ковзати по підлозі. Найкращим варіантом будуть синтетичні покриття.

Головне – комфорт / Фото Unsplash

Чим коротшим буде ворс у килимка, тим менше пилу і бруду буде в ньому збиратися. Однак покриття з довгим ворсом подарує більше приємних тактильних відчуттів.

Стильний предмет декору / Фото Unsplash

Роздумуючи про колір килимка, слід врахувати загальну кольорову палітру кімнати. В ідеалі колір килимка має сприяти загальній колірній гамі.

Килим також має відповідати стилю домівки / Фото Unsplash

Свій вибір килимка слід почати з вимірювання ванної кімнати та площі підлоги, де ви хочете розмістити декор. Також слід подумати про місце розташування килимка, адже воно теж гратиме важливу роль.