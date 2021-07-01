Практичність та довговічність: застосування кактусів у дизайні інтер'єру

Кактуси є неймовірним атрибутом в оздоблені інтер'єру. Вони мають стильний вигляд, за ними легко доглядати. Також ці рослини приносять користь здоров'ю: очищають повітря та нейтралізують електромагнітні хвилі.

Рослини додають в інтер'єр свіжість, вони корисні для здоров'я та приносять красу в будь-який дизайн. Використання кактусів у домі – це відгомін пустелі та екзотики у декорі простору.

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Кактуси – це напрочуд популярна рослина, оскільки за нею легко доглядати. Є багато різноманітних видів, безліч розмірів, які вписуються в будь-який простір. Окрім того, вони завжди у моді.



Стильний інтер'єр / Фото Elle Decor

Останньою тенденцією є використання не тільки класичних маленьких горщиків з різними кактусами, а великі кактуси у кошиках або горщиках з макраме.

Оригінальні горщики для рослин / Фото Elle Decor

Кактуси є легкими у догляді, їх майже не потрібно поливати. Надлишок води для них рівноцінний загибелі, тому вони повинні мати хороший дренаж.



Витривалі рослини / Фото Elle Decor

Ця чудова рослина дуже добре витримує високі температури, тому кактуси ідеально підходять для літнього сезону, адже не будуть "скаржитися" на спеку влітку. Їм також потрібно багато світла, саме тому їх краще розмістити поближче до вікна.

Окрім очищення повітря, ці рослини відновлюють зв'язок з природою / Фото Elle Decor

Останні дослідження говорять про те, що мати у домівці кактус дуже корисно для здоров'я, як фізичного, так і психічного. Ця екзотична рослина сприяє поліпшенню концентрації уваги.



Кактуси є великою підмогою у дизайні робочого місця / Фото Elle Decor

У домівці XXI століття розташовано багато електронних пристроїв, які видають електромагнітні хвилі, що можуть бути шкідливими. Кактуси – це рослини, які перехоплюють ці хвилі. Також згідно з вченнями фен-шуй, кактуси – це рослини, які привертають успіх та захищають будинок від поганої енергії.