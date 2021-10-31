Практичні поради дизайнера: куди поставити холодильник

Холодильник – надзвичайна важливий та необхідний побутовий прилад, без нього не можливо собі уявити жоден дім ХХІ століття. Часто виникає запитання, куди краще його поставити, щоб покрити всі функціональні та естетичні вимоги.

Холодильник – це надзвичайно корисний, проте і великий побутовий прилад на кухні. При його купівлі слід добре обдумати зручний розмір, модель та де його модна розмістити в оселі.

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Холодильник потрібно розташувати у такому місці, щоб він не нагрівався. Оскільки при нагріванні ззовні буде підвищуватися температура всередині, що сприятиме його вимкненню. Згодом це може призвести до швидкого зносу побутового приладу.

Незамінний побутовий прилад / Фото unsplash

Під холодильником має бути ідеально рівна підлога, а із трьох сторін потрібно розрахувати місце під технічні зазори.

Безпека понад усе / Фото unsplash

Підключення до мережі – через проводку. В ідеалі краще поставити стабілізатор, щоб електропостачання поступало до холодильника без перебоїв та стрибків.

Розрахунок наперед – запорука красивого дизайну / Фото unsplash

При проєктуванні дизайну вашої оселі слід добре обдумати, де краще розмістити розетку для холодильника. Вибір великий – сусідня шафа чи стіна збоку. Важливий момент: необхідно врахувати, що є холодильники, в яких морозилка підключається до мережі окремо, це означає, що буде необхідна ще одна розетка.