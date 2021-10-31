Холодильник – це надзвичайно корисний, проте і великий побутовий прилад на кухні. При його купівлі слід добре обдумати зручний розмір, модель та де його модна розмістити в оселі.

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Холодильник потрібно розташувати у такому місці, щоб він не нагрівався. Оскільки при нагріванні ззовні буде підвищуватися температура всередині, що сприятиме його вимкненню. Згодом це може призвести до швидкого зносу побутового приладу.

Незамінний побутовий прилад / Фото unsplash

Під холодильником має бути ідеально рівна підлога, а із трьох сторін потрібно розрахувати місце під технічні зазори.

Безпека понад усе / Фото unsplash

Підключення до мережі – через проводку. В ідеалі краще поставити стабілізатор, щоб електропостачання поступало до холодильника без перебоїв та стрибків.

Розрахунок наперед – запорука красивого дизайну / Фото unsplash

При проєктуванні дизайну вашої оселі слід добре обдумати, де краще розмістити розетку для холодильника. Вибір великий – сусідня шафа чи стіна збоку. Важливий момент: необхідно врахувати, що є холодильники, в яких морозилка підключається до мережі окремо, це означає, що буде необхідна ще одна розетка.