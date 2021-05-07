Потреба у комфортних квартирах з мінімальною площею та затишним дизайном зростає з кожним роком, особливо у містах мільйонним населенням. Мінімалістичні мікроквартири, що більше нагадують квартири-кімнати, розташовані у сеульській новобудові в районі Каннамгу (Корея).

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Дизайнер інтер'єрів Ян Лі використав березову фанеру та натуральне дерево, щоб надати цим крихітним квартирам затишного вигляду. Окрім сто сорока молодіжних осель у будинку є громадські приміщення: кухня загального вжитку, коворкінг, лаунж зона, тренажерний зал, тераса та сад на даху.

Спальне місце відмежовує скляна перегородка / Фото his.ua

Метою проєкту Life було створити принципово прості, візуально чисті, позачасові інтер'єри, що дають можливість орендарям та власникам нерухомості наповнювати домашній простір меблями, технікою та речами самостійно.

Мінікухня / Фото his.ua

Кожна квартира обладнана мінікухнею та санвузлом. У кімнатах є скляні перегородки, якими можна зонувати простір. Для створення ефекту теплоти та затишку, дизайнер використав м'які просторові елементи (арки, вигини та інше).

Зонування приміщення / Фото his.ua

Місце для зберігання із затишним куточком для читання / Фото his.ua

Теплий відтінок дерева додає затишку квартирі. Велика кількість денного світла створює комфортні умови для проживання. Ідеальний простір для відпочинку після важкого робочого для!

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Ліжко вбудоване у напівциркульну нішу / Фото his.ua

Моєю ціллю було створити порожні мінімалістичні інтер'єри, які б створювали відчуття власного будинку, – пояснює Лі.

Виділення стін за допомогою фанери із натуральним шпоном / Фото his.ua