Будівельні матеріали становлять велику частку сміття, яке забруднює навколишнє середовище. Як оновити інтер'єр, використавши перероблені матеріали – читайте в нашому матеріалі.

Як зазначають дизайнери та архітектори, саме за такими матеріалами майбутнє, пише Archdaily.

Читайте також Довершено: 5 кухонь з усього світу, що вражають своїм дизайном – фото

5 проєктів дизайну інтер'єру з перероблених матеріалів

Weekend Shelter / ДСП

Використання ДСП давно не новинка, проте тут йдеться про використання плит, які пізніше не піддаються жодній обробці. Матеріал не потребує технічного обслуговування та може бути пізніше повністю переробленим. До того ж ДСП пропонує тепло та звукоізоляцію для вашого житла.



ДСП виглядає цілком пристойно / Фото Archdaily

Cheops Observatory Residence / Старі вікна

Хороший приклад повторного використання матеріалів. Такі стіни підійдуть лише для помешкання, яке розташоване в широтах зі спекотним кліматом. Матеріали піддаються утилізації, а також можуть бути використані необмежену кількість разів.



Вікна, двері та віконниці також можуть отримати нове життя / Фото Archdaily

Hotel Tepoztlán / Мінімальний вуглецевий слід

Цей готель був побудований переважно з підручних матеріалів. Для будівництва взяли камінь, який був знайдений на ділянці. Частина матеріалів була повторно використана з будівлі, яка тут стояла раніше. Опалубки, які використовувались під час застигання бетону, перетворили на підлогове покриття.

Таким чином кількість матеріалів, які були завезені ззовні, набагато нижча, ніж це відбувається в середньому.



Готель побудований з мінімальним вуглецевим слідом / Фото Archdaily

Zero Waste Bistro Restaurant / Перероблений пластик

Простір, розроблений Ліндою Бергрот, був повністю створений з сировини та матеріалів, що підлягають вторинній переробці. В основному тут використаний перероблений пластик.



Пластик сьогодні є однією з найбільших екологічних загроз / Фото Archdaily

House of the Flying Beds / Використання старого приміщення

Цей будинок, побудований ще наприкінці XVIII століття. Тут був лише один поверх, цегляна підлога була майже відсутня, а 80 квадратних метрів були темними та холодними, до того ж конструкція даху була гнилою.

Втім, в будинку повторно використали черепицю, скло та багато інших матеріалів.



В цьому випадку будинку дали нове життя / Фото Archdaily

Читайте також 4 варіанти сучасних дитячих кімнат: фото інтер'єрів

Декор з вторинної сировини

Корки з-під вина можна використати по-різному. Наприклад, змайструвати годинник, який буде пасувати до вашого інтер'єру.



Годинник з корків / Фото pinterest

Рамка для фото з використанням корків з-під вина.



Рамка для фото з корків / Фото pinterest

Щоб ваш стіл виглядав оригінально, можна використати скляні пляшки від вина замість тарілок.



Тарілки з пляшок / Фото pinterest

З бляшаних банок і старої дошки можна виготовити органайзер для столового приладдя.



Органайзер з бляшаних банок / Фото pinterest

Скляні банки стануть чудовим органайзером на кухонному столі.



Зручний органайзер для кухні / Фото pinterest