Повністю дерев'яна багатоповерхівка: в Женеві з'явився масштабний екологічний проєкт – фото
В Швейцарії побудували будинок, який повністю складається з дерева. П'ятиповерхове приміщення призначене для розселення тут 350 мігрантів. Будівля є екологічною та піддається повторній переробці.
Проєкт розміщений просто в парку Ріго, що в Женеві, пише Archdaily.
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Будівництво фінансувала влада міста, як тимчасовий проєкт. Пізніше мігрантів планують переселити до інших будинків.
Будинки обладнані протипожежною системою / Фото Archdaily
5 поверхів вміщують 230 модульних квартир, тобто житло можна легко розібрати при потребі. Планується, що будинок стоятиме на цьому місці близько 10 років, а пізніше ділянка знову стане частиною парку.
Всередині квартири також не мають жодного облицювання / Фото Archdaily
Фундамент будинку також зроблений з дерева, що мінімізує вплив будівлі на парк. Модульна система дозволяє житловим приміщенням змінюватись від 2 до 8 кімнат за допомогою численних дверей.
Будівництво триває всього кілька місяців / Фото Archdaily
Розробники сподіваються, що технологія дерев'яного житла стане популярною в будівництві доступного та студентського житла.
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Загалом під час будівництва використали понад 3200 кубічних метрів дерева з місцевих лісів.
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