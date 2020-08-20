В Швейцарії побудували будинок, який повністю складається з дерева. П'ятиповерхове приміщення призначене для розселення тут 350 мігрантів. Будівля є екологічною та піддається повторній переробці.

Проєкт розміщений просто в парку Ріго, що в Женеві, пише Archdaily.

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Будівництво фінансувала влада міста, як тимчасовий проєкт. Пізніше мігрантів планують переселити до інших будинків.



Будинки обладнані протипожежною системою / Фото Archdaily

5 поверхів вміщують 230 модульних квартир, тобто житло можна легко розібрати при потребі. Планується, що будинок стоятиме на цьому місці близько 10 років, а пізніше ділянка знову стане частиною парку.



Всередині квартири також не мають жодного облицювання / Фото Archdaily

Фундамент будинку також зроблений з дерева, що мінімізує вплив будівлі на парк. Модульна система дозволяє житловим приміщенням змінюватись від 2 до 8 кімнат за допомогою численних дверей.



Будівництво триває всього кілька місяців / Фото Archdaily

Розробники сподіваються, що технологія дерев'яного житла стане популярною в будівництві доступного та студентського житла.

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Загалом під час будівництва використали понад 3200 кубічних метрів дерева з місцевих лісів.

Дивіться більше фото дерев'яного будинку: