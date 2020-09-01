У столиці Білорусі, Мінську розробили сучасний офіс, де робочі зони відмежовані перегородками. Прохід до основного робочого простору проходить через чорний тунель та невелику зону очікування.

Робочі місця на відкритому просторі відокремлені від зони, де проходять люди – перегородкою із рослин, що надає більше приватності працівникам, а також ділить їх на дві робочі групи, пише видання Archdaily.

Читайте також: Ліки для відчайдушних: в Берліні відкрили паб в приміщенні аптеки – фото

Чорничний амфітеатр – головний акцент усього простору. Незважаючи на те, що основне його призначення це їдальня, він також може бути перетворений на лекторій, що вміщує до 20 осіб.



Простір можна використовувати для проведення лекцій / Фото Archdaily

Геометрія стель у кімнатах для переговорів підкреслюється RGB-освітленням. На додаток до цього, промисловий характер космосу доповнюється настінними металевими сітками.



Неонове світло додає затишку / Фото Archdaily

Контраст нового дизайну з існуючими грубими фактурами колишньої промислової будівлі надає енергії простору, тоді як використання розподільників середньої висоти освітлює та пом'якшує.