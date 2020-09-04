Потічок у вітальні та мох на столі: еко інтер'єр з Південної Кореї – фото
Корейська дизайнерська компанія STRX розробила екологічний інтер'єр. Для демонстрації переваг власної розробки, представники фірми відкрили виставковий будинок під назвою "Upperhouse". Дизайнери пропонують клієнтам облаштовувати будинки, в яких можна по-справжньому звиватись з природою.
Поки зацікавлення встигла виявити лише одна сімейна пара, повідомляє Archdaily.
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Найважливішою інсталяцією у виставковому центрі є головний зал, де продемонстровано як може виглядати вітальня після реновації. Тут облаштований простір, який складається з грунту, живих рослин, гірського каміння та справжнього потічка.
Все це компанія пропонує відтворити у себе вдома, але в менших масштабах / Фото Archdaily
Встановлення самої інсталяції тривало доволі довго, адже всі матеріали доводилось возити вручну.
Гірське каміння викладали руками / Фото Archdaily
Поміж камінням потік хлюпоче так само як той у горі Намсан. На стелі ми встановили класичні люстри, які краще освітлюють територію,
– розповів один з дизайнерів.
Клієнти можуть перекусити просто в шоу-румі / Фото Archdaily
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Проходячи по пішохідній доріжці до кінця, є розкішна житлова площа з лавкою та обіднім столом, де клієнт може спостерігати за видом на місто Сеул через вікно. Цікаво, що стіл тут теж екологічний, адже замість стільниці тут земля з мохом.
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