Злиття епох та культур: дизайнери перетворили поштове лондонське відділення у суші-ресторан

Перетворення старого поштового відділення в ресторан Maido Sushi стало справжнім викликом для дизайнерської студії. Згідно зі завданням, команда, яка працювала над проєктом, повинна зберегти атмосферу простору 1960-х років, створивши діалог між європейськими та японськими конструктивними особливостями.

Над проєктом працювала команда Child Studio – лондонська дизайнерська студія, яка займається розробкою простору для готельного бізнесу, роздрібної торгівлі та житлових інтер'єрів. Поки що проєкт знаходиться на етапі реалізації.

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Лондонська стриманість



В інтер'єрі поєднано меблі різних епох / Фото Frame

Дизайнери залишили темно-вишневе дерев'яне облицювання та напівкруглу перегородку зі склоблоків. За текстурованою стіною знаходиться затишна кімната для усамітнення.



Скляна перегородка ділить простір / Фото Frame

Дерев'яне оздоблення гармонійно доповнює кесонна небесно-блакитна стеля, яка контрастує з темною підлогою для якої використано чорну кам'яну плитку.

Японська уважність до деталей



Дерев'яні меблі стали переходом між світлою стелею та темною підлогою / Фото Frame

Японія проявляється у виборі матеріалів, грі геометричних візерунків та виробах ручної роботи з дерева. В інтер'єрі ресторану використано поєднання вінтажних та сучасних предметів, що стало ще однією ознакою "зустрічі сходу та заходу".



У інтер'єрі використано культовий декор / Фото Frame

В інтер'єрі зустрічаються культові фанерні меблі Нормана Чернера (1958 року), литі стільці Наото Фукасави, старовинні латунні бра Stilnovo, настільна лампа Gae Aulenti Pipistrello і колекція абстрактних картин.

До теми Дизайнери інтер'єрів про культові меблі, які вплинули на традицію оформлення дому

Завдяки такому поєднанню інтер'єр став ретельно продуманою композицію. Хоча деякі елементи абсолютно з протилежних епох та традицій, тут вони складаються в один пазл.