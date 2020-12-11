Ці поради стосуються як поліуретанових плінтусів на підлозі, так і ліпнини, яку встановлюють на стелі.

На проблемні моменти звертають увагу у блозі My home salon.

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Основні помилки при монтажі плінтусів

Клеїти плінтуси на фарбу



Плінтуси потрібно клеїти ще до фарбування стін / Фото pol-exp.com

У більшості видів фарби є шар, що відштовхує воду. Якщо спробувати приклеїти плінтус на таку поверхню – він не приклеїться, або приклеїться погано і з часом все ж відстане.

Клеїти плінтуси на плитку



Плінтуси задають тон приміщенню / Фото M-strana

Така конструкція теж не буде триматися. У клеї є волога, яку мають увібрати поверхні. Плитка ж не всмоктує вологу, тому клей просто не подіє.

Спершу клеїти шпалери, а потім – ліпнину



Плінтус для стелі теж потрібно клеїти перед шпалерами / Фото Design-homes

Якщо ви хочете оздобити перехід між стіною і стелею поліуретановою ліпниною, то саме її потрібно клеїти першою. І вже потім вкривати стіни шпалерами. Не клейте ліпнину на шпалери – вона буде погано триматися.

Неправильний інструмент



При вирізанні неправильним інструментом утворюються щілини / Фото Chudopol

Зазвичай плінтуси й ліпнину встановлюють за допомогою інструменту під назвою "сусло". Але якщо ваші стіни не утворюють ідеальний прямий кут – вам знадобиться спеціальна торцювальна пила. Вона допоможе уникнути неточностей і кривих зрізів.

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Фарбувати до встановлення



Плінтус потрібно фарбувати після монтажу / Фото klondike-decor.com.ua

Поліуретанові плінтуси та ліпнину потрібно фарбувати виключно після встановлення. Так ви зможете зробити цілісну картину, ретельно профарбувати стики й щілини.