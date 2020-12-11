Не робіть так: названо поширені помилки при встановленні плінтусів
Ці поради стосуються як поліуретанових плінтусів на підлозі, так і ліпнини, яку встановлюють на стелі.
На проблемні моменти звертають увагу у блозі My home salon.
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Основні помилки при монтажі плінтусів
Клеїти плінтуси на фарбу
Плінтуси потрібно клеїти ще до фарбування стін / Фото pol-exp.com
У більшості видів фарби є шар, що відштовхує воду. Якщо спробувати приклеїти плінтус на таку поверхню – він не приклеїться, або приклеїться погано і з часом все ж відстане.
Клеїти плінтуси на плитку
Плінтуси задають тон приміщенню / Фото M-strana
Така конструкція теж не буде триматися. У клеї є волога, яку мають увібрати поверхні. Плитка ж не всмоктує вологу, тому клей просто не подіє.
Спершу клеїти шпалери, а потім – ліпнину
Плінтус для стелі теж потрібно клеїти перед шпалерами / Фото Design-homes
Якщо ви хочете оздобити перехід між стіною і стелею поліуретановою ліпниною, то саме її потрібно клеїти першою. І вже потім вкривати стіни шпалерами. Не клейте ліпнину на шпалери – вона буде погано триматися.
Неправильний інструмент
При вирізанні неправильним інструментом утворюються щілини / Фото Chudopol
Зазвичай плінтуси й ліпнину встановлюють за допомогою інструменту під назвою "сусло". Але якщо ваші стіни не утворюють ідеальний прямий кут – вам знадобиться спеціальна торцювальна пила. Вона допоможе уникнути неточностей і кривих зрізів.
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Фарбувати до встановлення
Плінтус потрібно фарбувати після монтажу / Фото klondike-decor.com.ua
Поліуретанові плінтуси та ліпнину потрібно фарбувати виключно після встановлення. Так ви зможете зробити цілісну картину, ретельно профарбувати стики й щілини.
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