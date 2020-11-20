Названо поширені помилки в інтер'єрі вітальні: як їх уникнути
До планування інтер'єру вітальні потрібно підходити серйозно. Це кімната, у якій мешканці перебувають переважну частину часу. Окрім того, тут приймають гостей.
Про помилки при плануванні вітальні розповідає дизайнерка Наталія Руснак.
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Люстра посеред кімнати
Потрібно зонувати приміщення за допомогою світла / Фото Pinterest
Одинока люстра в центрі стелі не здатна повноцінно освітлювати всю кімнату. Потрібно грамотно продумати сценарії освітлення.
Використовуйте різнорівневе освітлення: верхнє, а також бічне й приховане. Так ви зможете створювати різну атмосферу та регулювати інтенсивність.
Меблі біля стін
Краще розбити простір на окремі зони / Фото Rozetka
Якщо розмір кімнати дозволяє, зробіть окремі зони. Не розставляйте всі меблі в лінію попід стінами. Наприклад, диван можна поставити в центрі, щоб він був основним акцентом в інтер'єрі.
Нудні гарнітури
Краще експериментувати з різними стилями крісел і дивану / Фото Houzz
Дизайнерка не радить купувати крісла й диван з одного комплекту. Краще поекспериментуйте з відтінками та фактурою – це буде виглядати стильно.
Велика темна шафа
Темні кольори допустимі у великому приміщенні / Фото mebli.shop
Якщо площа вітальні невелика, у жодному разі не купуйте монолітні темні меблі. Вони вкрадуть і без того маленький простір. Краще надавати перевагу світлим відтінкам.
Такий же диван
Темний диван візуально зменшує простір / Фото Mebelindesign
У маленькій вітальні єдиним правильним варіантом є світлий диван. Додайте на нього яскраві контрастні подушки – це візуально розширить простір.
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Замалий килим
Килим має виходити за межі меблів / Фото bigl.ua
Килим – це елемент м'яких меблів у кімнаті. Тому його потрібно обирати ретельно.
Не купуйте надто маленький килим. Він не створить логічний центр кімнати.
Щоб зробити простір візуально більшим, використовуйте килим, що виходить за межі меблів.
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