До планування інтер'єру вітальні потрібно підходити серйозно. Це кімната, у якій мешканці перебувають переважну частину часу. Окрім того, тут приймають гостей.

Про помилки при плануванні вітальні розповідає дизайнерка Наталія Руснак.

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Люстра посеред кімнати



Потрібно зонувати приміщення за допомогою світла / Фото Pinterest

Одинока люстра в центрі стелі не здатна повноцінно освітлювати всю кімнату. Потрібно грамотно продумати сценарії освітлення.

Використовуйте різнорівневе освітлення: верхнє, а також бічне й приховане. Так ви зможете створювати різну атмосферу та регулювати інтенсивність.

Меблі біля стін



Краще розбити простір на окремі зони / Фото Rozetka

Якщо розмір кімнати дозволяє, зробіть окремі зони. Не розставляйте всі меблі в лінію попід стінами. Наприклад, диван можна поставити в центрі, щоб він був основним акцентом в інтер'єрі.

Нудні гарнітури



Краще експериментувати з різними стилями крісел і дивану / Фото Houzz

Дизайнерка не радить купувати крісла й диван з одного комплекту. Краще поекспериментуйте з відтінками та фактурою – це буде виглядати стильно.

Велика темна шафа



Темні кольори допустимі у великому приміщенні / Фото mebli.shop

Якщо площа вітальні невелика, у жодному разі не купуйте монолітні темні меблі. Вони вкрадуть і без того маленький простір. Краще надавати перевагу світлим відтінкам.

Такий же диван



Темний диван візуально зменшує простір / Фото Mebelindesign

У маленькій вітальні єдиним правильним варіантом є світлий диван. Додайте на нього яскраві контрастні подушки – це візуально розширить простір.

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Замалий килим



Килим має виходити за межі меблів / Фото bigl.ua

Килим – це елемент м'яких меблів у кімнаті. Тому його потрібно обирати ретельно.

Не купуйте надто маленький килим. Він не створить логічний центр кімнати.

Щоб зробити простір візуально більшим, використовуйте килим, що виходить за межі меблів.