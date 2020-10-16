Красиві картинки в інтернеті іноді змушують нас приймати рішення, про які ми пошкодуємо після ремонту. Як не наробити помилок при плануванні кухні – читайте у нашому матеріалі.

Існують певні стандартні рішення, про які потім шкодує більшість користувачів, повідомляє Ivd.

Схоже: Дизайнерка порадила, як уникнути помилок при плануванні ванної кімнати

Відсутність витяжки



Подбайте про витяжку під час ремонту / Фото Unsplash

Часто власники житла прагнуть зекономити й не встановлюють на кухні витяжку. Але навіть якщо ви сьогодні готуєте мало, ніхто не знає, як житиме ваша сім'я завтра. Інколи без витяжки неможливо приготувати найпростіші страви.

До вас можуть приїхати родичі або друзі, окрім того, родина може збільшитися. Тому потрібно ретельно зважити всі "за" та "проти" витяжки при плануванні інтер'єру кухні.

Мало місця для зберігання



Не нехтуйте верхніми полицями заради краси / Фото Unsplash

На картинках в інтернеті сьогодні можна зустріти кухні, де немає верхніх полиць для зберігання. Нерідко дизайнерів просять оформити інтер'єр так само. А після ремонту стає зрозуміло, що більшу частину кухонного приладдя просто ніде зберігати.

Такий підхід виправданий тільки тоді, якщо ви справді маєте справді мінімум посуду й речей.

Рельєфні меблі

Сьогодні чимало людей обирають класичні кухні з дерев'яними фасадами. Нерідко їм пропонують зробити фасад з візерунками, декоративними елементами тощо.



Краще обирати фасади без зайвих прикрас / Фото Unsplash

Такий дизайн має гарний вигляд, однак є непрактичним для кухні. На ньому збирається пил і жир, а прибрати забруднення досить складно.

Відкрита система для посуду



Краще відкрито зберігати тільки те, чим часто користуєтеся / Фото Unsplash

Відкрите зберігання виглядає ефектно. Але так можна зберігати тільки справді красивий, дизайнерський посуд, або ж предмети, якими користуєтеся часто.

На кухні точно є такі речі, які краще заховати на закритих полицях: наприклад, "святковий" сервіз. Ці предмети вкриває пил, і їх доводиться мити щоразу перед використанням. Пил також додає неохайності загальному вигляду кухні.



Полиці для відкритого зберігання збирають пил / Фото Unsplash

Керамічна раковина



Керамічна раковина більш доречна у ванній кімнаті / Фото Unsplash

Частіше за все на наших кухнях стоять мийки з "нержавійки" або керамограніту. Однак підбірки гарних фото в мережі підштовхують придбати модну керамічну раковину.

Справді, вони дуже стильні, однак мають чимало недоліків. Їх легко розбити при падінні чогось важкого: на кухні таке трапляється часто.

Також керамічні мийки виглядають неестетично, коли забруднені.

Сантехніка з міді

Мідні мийки користуються популярністю, адже красиво виглядають. Однак це не найліпший варіант для кухні.



Мідні раковини красиві, але непрактичні / Фото Kitchensinteriors

Вас зацікавить: Як не зіпсувати дім неправильним освітленням

Мідь – матеріал, що легко забруднюється. А ось чистити його непросто. Не можна, щоб мідь контактувала з різноманітними кислотами – наприклад, лимонним соком. Також потрібно забути про абразивні мийні засоби.

Темні плями на мідній раковині може залишити навіть вода, яку забули витерти.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням