Перш ніж почати ремонт, пам’ятайте, що хаос ніколи не є місцем для відпочинку. Облаштування у ванній кімнаті має включати місце для організації речей, щоб тут був завжди порядок. У дизайні варто передбачити зручні полички для ванної, на яких можна розташувати косметику.

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Полиці легко виготовляються з гіпсокартону або навіть плитки. Ще одна цікава ідея – це спеціальний корпус ванни, який розширить обідок ванни і тим самим створить зручне місце для зберігання органайзерів, диспенсерів або кошиків з косметикою.

Затишний куток / Фото homebook

У маленькій ванній кімнаті варто розмістити акуратну тумбу під умивальником, верх якої буде висувати над ванною. Завдяки такому дивовижному рішенню ви отримаєте багато місця для косметики та дрібничок для ванної кімнати. Найкраще замовляти цей тип стільниці за розміром – тоді ви зможете використовувати простір над ванною на кожен сантиметр.

Ключові деталі / Фото homebook

Одним з найбільших хітів ванної кімнати є так звана полиця для ванни. Найчастіше виготовляється з дерева або поліуретану, спеціально прилаштовується до країв ванни, між якими його можна повісити.

Затишний простір / Фото homebook

Також дизайнери все частіше перетворюють драбини в акуратні полички, ідеальні для невеликих інтер’єрів. На кількох широких східцях можна легко розмістити рідини для ванни та душу, ароматичні солі, скраби та лосьйони.

Продумані рішення / Фото homebook