Популярна підлога: переваги та недоліки ламінату, про які треба знати

Ламінат – дуже популярне підлогове покриття. Воно значно дешевше за паркет, що тішить будь-якого покупця, та точно не зганьбить своїм виглядом.

Ламінат – прекасне рішення для вашої оселі, якщо ви не збарєтесь вкладати великі кошти у ремонт. З ним легко працювати, йому не потрібно особливого догляду.

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Переваги ламінату очевидні. Сьогодні на ринку є великий вибір декорів цього матеріалу, що робить його доречним у будь-якому інтер'єрі. Окрім того, в порівнянні з іншими рішеннями він може приємно потішити вартістю.

Стильно і бюджетно / Фото Pinterest

Окрім того ламінат – екологічний матеріал, який не викликає алергії, не виділяє шкідливих речовин та навіть перешкоджає поширенню бактерій.

Простота – це фундаментальна характеристика ламінату. Підтвердженям цього є те, що встановити матеріал на підлогу може навіть новачок.

Можна знайти рішення для будь-якого інтер'єру / Фото Pinterest

Але як і в будь-якого іншого матеріалу, в ламінату є недоліки. Вода – його найлютіший ворог, трішки більше вологи – і вам доведеться міняти підлогу.

Якщо не дотримуватися правил установки ламінату, в результаті він може скрипіти. Статичність, через яку він притягує пил – ще один вагомий недолік.

Втім, ідеальний інтер'єр – це завжди баланс між перевагами та недоліками. Потрібно просто зробити все так, щоб підкреслити позитив, а все інше зробити непомітним.